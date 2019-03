Precipitati dall' ottavo piano | «i corpi erano lontani dal balcone» Il mistero di David e

Bologna - i fratellini Precipitati dall’ottavo piano erano in castigo : L'ipotesi della disgrazia è quella che prevale per gli investigatori che si stanno occupando del caso dei due fratellini morti a Bologna dopo essere caduti dall'ottavo piano del condominio dove vivevano. Non sembra sia chiaro come sia potuto succedere, i genitori sono stati ascoltati fino a sera dalla Polizia di Stato e per ora non è stato emesso alcun provvedimento nei loro confronti.Benjamin e David Nathan, stando a quanto scritto da Il ...

