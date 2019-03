MxGP | Cairoli sbanca in Gran Bretagna | conquista un primo e un secondo posto

Motocross - Mondiale MxGP 2019 : Tony Cairoli concede il bis a Matterley Basin ma Tim Gajser sarà un avversario temibile : E anche il secondo round del Mondiale 2019 della classe MXGP del Motocross è andato in archivio. A Matterley Basin (Gran Bretagna), nel cuore del bellissimo South Downs National Park, lì dove gli appassionati possono godere di una vista senza eguali, Antonio Cairoli ha concesso il bis, conquistando il secondo successo stagionale in altrettanti GP disputati. Con tre vittorie su quattro manche, il siciliano ha iniziato con il piglio giusto la ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +8 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MxGP 2019 in DIRETTA : Cairoli vince il GP. Classifica - video e highlights

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MxGP 2019 in DIRETTA : Gajser vince gara-2 ma Tony Cairoli fa suo il Gran Premio

Motocross - Risultato gara-2 MxGP Gran Bretagna 2019 : Tony Cairoli è secondo - ma vince il GP e allunga in classifica! : Lo sloveno Tim Gajser risponde ad Antonio Cairoli conquistando la vittoria in gara-2 del GP di Gran Bretagna, seconda prova del Mondiale 2019 della classe MXGP di Motocross. L’alfiere della Honda aveva già fatto vedere nella prima manche la propria velocità, incappando in un errore che lo aveva estromesso dal discorso vittoria. Stavolta nessun imprevisto ha frenato l’iridato del 2016 e quindi è arrivato il primo successo parziale di ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MxGP 2019 in DIRETTA : Gajser vince gara-2 ma Cairoli vince il Gran Premio

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MxGP 2019 in DIRETTA : Gajser in fuga - Cairoli non riesce a ricucire lo strappo

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MxGP 2019 in DIRETTA : Gajser subito davanti - ma Cairoli è in scia!

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MxGP 2019 in DIRETTA : a breve il via di gara-2 - Cairoli cerca il bis!

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MxGP 2019 in DIRETTA : dalle 17.10 gara-2 - Cairoli cerca il bis!

Motocross - Risultato GP Gran Bretagna MxGP 2019 : Tony Cairoli approfitta della caduta di Tim Gajser e fa sua gara-1 : Non c’è due senza tre! Tony Cairoli (KTM) vince anche gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MXGP nella splendida cornice di Matterley Basin e prosegue nella sua stagione immacolata con tre manche disputate ed altrettanti successi. Il nove volte campione del mondo chiude con il tempo complessivo di 36:37.831 ma, per salire sul gradino più alto del podio, deve ringraziare la caduta dello sloveno Tim Gajser (Honda) che comandava la ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MxGP 2019 in DIRETTA : Cairoli domina gara-1! Paulin e Gajser con caduta completano il podio