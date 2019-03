Mondo del calcio in lutto | è morto in campo il giovane Roger Pizzi

Sci velocità - Coppa del Mondo Vars 2019 : Simone Origone secondo dopo le qualificazioni in vista della gara di domani : dopo la vittoria nei Mondiali di Vars di due giorni fa, Simone Origone è protagonista anche nella Coppa del Mondo di sci velocità 2019 nella tappa che si sta disputando sulla stessa pista francese. Sono state due le manche di qualificazione disputate oggi. Nella prima il sei volte iridato è risultato il più veloce con 210,280 km/h, davanti all’austriaco Manuel Kramer ed al francese Simon Billy. Nella seconda, invece, è proprio il ...

Sci velocità – Coppa del Mondo di Vars : Origone secondo nelle qualificazioni : Dai Mondiali alla Coppa del Mondo, di nuovo in pista a Vars: Simone Origone 2° nelle qualificazioni, Greggio terza Ancora sci velocità a Vars, ma sulla pista francese, a due giorni dai Mondiali, stavolta si gareggia per la Coppa del Mondo. Due le manche di qualificazione disputate al mattino: nella prima di “riscaldamento” l’azzurro Simone Origone, fresco di sesto titolo iridato, era stato il più veloce con 210,280 km/h, ...

Calcio a 5 AMF : la Nazionale Maschile è pronta per la Coppa del Mondo AMF in Argentina [FOTO] : La Nazionale è inserita nel Gruppo C con Sudafrica, Argentina e Australia. Manca meno di una settimana alla partenza della Nazionale Italiana Maschile di Calcio a 5 AMF per la prossima Coppa del Mondo AMF Assoluta Maschile, ovvero il Calcio a 5 giocato con le Regole Originali che si disputerà dal 31 Marzo al 7 Aprile prossimo nella Città di Posadas (Regione Misiones) in Argentina (Sudamerica). La Selezione gestita dalla Federazione ...

Sci di fondo - il bilancio italiano della Coppa del Mondo. Da Pellegrino a De Fabiani passando per le donne - una stagione da cui ripartire : Si è conclusa con il weekend di Québec City anche la trentottesima edizione della Coppa del Mondo di sci di fondo, per la stagione 2018-2019. Per l’Italia l’annata è stata caratterizzata da due vittorie, sette secondi posti, un argento e un bronzo mondiale, tutti provenienti dal settore maschile ed arrivati da due uomini: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Partiamo proprio da Federico Pellegrino per parlare di questi sei ...

Il miglior hotel del Mondo si trova in Costa Rica : Non è parte di un gruppo internazionale di strutture di lusso, e no, non si trova nel bel mezzo di una metropoli come New York, Singapore o Parigi. Il miglior hotel del mondo è affacciato sull'Oceano Pacifico, si trova in Costa Rica, in località Manuel Antonio, e risponde al nome Tulemar Resort - Bungalows & Villas. O almeno così emerge dal Traveler's Choice Award di TripAdvisor, secondo cui questa perla dell'ospitalità immersa nella giungla ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno di Rossella Fiamingo e la doppia arma di Arianna Errigo : Il weekend di Coppa del Mondo si era aperto nella mattinata italiana con la notizia del ritorno sul podio di Rossella Fiamingo. La siciliana mancava un tale appuntamento da due anni, quando vinse nel Grand Prix di Budapest. Questa volta il podio è arrivata a Chengdu, dove l’argento olimpico in carica ha chiuso al secondo posto, battuta solamente dalla francese Ngom. Finalmente una bella gara da parte di Fiamingo, proprio alla vigilia delle ...

Markus Eder - è italiano il campione del Mondo di freeride : Markus EderMarkus EderMarkus EderMarkus EderMarkus EderMarkus EderMarkus EderMarkus EderÈ italiano il campione del mondo di freeride: l’altoatesino Markus Eder ha stravito l’edizione 2019 del freeride World Tour, conclusosi lo scorso 23 marzo con la tappa di Verbier. La disciplina consiste nel buttarsi, sci o snowboard ai piedi, dal fianco vergine di una montagna disegnando il proprio percorso fatto di pendenze e salti che prevedono ...

Calciatore si sente male e muore in campo : altra tragedia nel Mondo del calcio [NOME e DETTAGLI] : altra tragedia nelle ultime ore che sconvolge il mondo del calcio. Un Calciatore di appena 22 anni, Rogelio Maria Pizzi di San Giorgio di Piano, nel Bolognese è morto ieri all’Ospedale dopo essere stato colto da un malore durante una partita del campionato di seconda categoria dilettanti. Era un Calciatore della Polisportiva Argelatese e si è sentito male subito dopo l’inizio della partita contro X Martiri. Immediato ...

I campioni del Mondo di hacking sono riusciti a entrare in una Tesla Model 3 : I team finalisti della competizione Pwn2Own. Sulla destra il team Fluoroacetate composto da Zhu (al laptop) e Cam (in piedi dietro al compagno) (foto: Zero Day Initiative) Si è conclusa la competizione di hacking di alto profilo, Pwn2Own, appena tenutasi a Vancouver. Il contest, che è alla sua dodicesima edizione, è stato ideato e gestito da Zero Day Initiative (un programma che incoraggia gli addetti ai lavori nel campo della sicurezza ...

Peter Tabichi è il prof migliore del Mondo. Devolve il suo stipendio ai ragazzi e insegna loro a vivere : Racconta al mondo che tutto è possibile". L'insegnante era partito il 20 marzo dal Kenya diretto a Dubai e aveva condiviso la sua emozione su Facebook, essendo la prima volta che lasciava il ...

Il campione del Mondo di hacking è riuscito a entrare in una Tesla Model 3 : I team finalisti della competizione Pwn2Own. Sulla destra il team Fluoroacetate composto da Zhu (al laptop) e Cam (in piedi dietro al compagno) (foto: Zero Day Initiative) Si è conclusa la competizione di hacking di alto profilo, Pwn2Own, appena tenutasi a Vancouver. Il contest, che è alla sua dodicesima edizione, è stato ideato e gestito da Zero Day Initiative (un programma che incoraggia gli addetti ai lavori nel campo della sicurezza ...

Peter Tabichi è il prof migliore del Mondo. Devolve il suo stipendio ai ragazzi e insegna loro a vivere : Si chiama Peter Tabichi, ha 36 anni ed è l'insegnante migliore del mondo. Il prof keniota è stato premiato nell'ambito della manifestazione Global Teacher Prize, alla quinta edizione, da una giuria che lo ha scelto tra 40mila candidati provenienti da tutto il mondo. Tra i finalisti c'era anche un italiano, Giuseppe Paschetto. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 24 marzo a Dubai e a presentarla è stato l'attore ...

Quanto vale economicamente la Coppa del Mondo vinta da Dorothea Wierer : Ecco dove Premi di risultato, meno tasse in busta paga per chi lavora di più Mondo TV Suisse torna in utile nel primo semestre Imprese: 1 su 10 è guidata da stranieri Titoli Italia A B C D E F G H I ...

Ancora sessismo nel Mondo del calcio - telecronista attacca guardalinee donna : “è uno schifo - impresentabile” : Durante la gara tra Agropoli e Sant’Agnello si è consumata l’ennesima pagina di sessismo legato al mondo del calcio Il mondo del calcio si è distinto positivamente per quanto concerne l’integrazione delle donne dato l’evento dell’Allianz Stadium che ha dato lustro al calcio femminile. Si è però consumata un’altra vergognosa pagina di sessismo quasi in contemporanea con la gara tra Juventus e Fiorentina. ...