Matteo Salvini stronca Ramy | Perché non ti posso dare la cittadinanza Ti fidi di

Ramy attacca Matteo Salvini : "Merito mio se lo ringraziano. Ius soli - mi fido di Di Maio" : Finisce come previsto: Ramy contro Matteo Salvini. Il dibattito, strumentalizzato e surreale, sullo Ius soli a seguito della drammatica vicenda dell'autobus dirottato settimana scorsa a San Donato Milanese con 51 studenti a bordo salvati dall'eroico gesto di due alcuni di loro, tra cui il 13enne ita

Antonio Socci sta con Matteo Salvini : 'Perché possiamo romperci le ossa' : Con la logica politica non riesco a capire'. Altro che Marco Polo, rischiamo di diventare Marco Pollo e farci spennare pure dai cinesi. Non è pessimismo, è realismo. Se son rose sfioriranno. di ...

Antonio Socci sta con Matteo Salvini : "Perché possiamo romperci le ossa" : Condivido le forti perplessità di Matteo Salvini sul Memorandum firmato dall' Italia con la Cina. So bene che con Pechino possono esserci opportunità commerciali da cogliere e so pure che i partner europei che oggi ci rimproverano lo stanno facendo più di noi e da tempo. Anche la Ue predica bene e p

Alessandra Mussolini a Libero : "Silvio Berlusconi rischia grosso. E Matteo Salvini non è fascista" : Alla fine si torna sempre lì. A Mussolini e al fascismo. E non soltanto in Italia. È bastata una frase di Antonio Tajani sul Duce che «ha fatto delle cose buone» per scatenare il putiferio pure al Parlamento europeo. Lì, tra i banchi, siede anche Alessandra Mussolini, che l' anno scorso ha lasciato

Matteo Salvini e l'immigrato salito sull'autobus con un coltello a Milano : "Lavoriamo per mandarlo a casa sua" : "Tolleranza zero per i delinquenti". Matteo Salvini promette "espulsione rapida nel suo Paese d'origine" per il clandestino nordafricano che ha seminato il panico su un autobus a Milano, in via Padova. salito a bordo con un coltellaccio, ha iniziato a spintonare gli altri passeggeri comprensibilment

Matteo Salvini - Francesca Verdini è il nuovo amore? Ecco cosa dicono le indiscrezioni - Sky TG24 - : Secondo alcune indiscrezioni, il vicepremier avrebbe cenato nelle scorse settimane in compagnia della 26enne figlia dell'ex senatore di Ala. A Cernobbio, scherzando, il leader leghista ha dichiarato: "...

È Francesca Verdini la nuova fidanzata di Matteo Salvini? : Matteo Salvini ha dimentica Elisa Isoardi? sembra proprio di sì perché il ministro dell'Interno da ormai un mese frequenta Francesca Verdini, la ventiseienne figlia di Denis, già plenipotenziario di Forza Italia e poi fondatore di Ala. Le riviste di gossip li hanno già intercettati. Erano settimane che nei corridoi si sussurrava il gossip: Matteo Salvini e Francesca Verdini sono ufficialmente fidanzati. Ora, però, arriva la conferma con una ...

Chi è Francesca Verdini - nuova fidanzata di Matteo Salvini : E’ ufficiale, Matteo Salvini e Francesca Verdini sono fidanzati da poco più di un mese. Quello che sembrava solo un pettegolezzo o un gossip da corridoio è stato finalmente smascherato: galeotta fu una cena romantica a lume di candela al ristorante PaStation, in Campo Marzio a Roma. Il ristorante è di proprietà proprio del fratello di Francesca, Tommaso Verdini. La scena lasciava poco all’immaginazione: Matteo e Francesca erano ...

Elezioni Basilicata - Matteo Salvini : “Gli unici sconfitti sono quelli del Pd” : Matteo Salvini ha commentato così la vittoria del candidato di centrodestra Vito Bardi: "I veri sconfitti del voto in Basilicata stanno a sinistra, eppure esultano sempre. Auguro onorevoli sconfitte e conseguenti festeggiamenti al Pd anche in Piemonte, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Umbria. Il M5S? Hanno avuto un buon risultato rispetto alle ultime regionali"Continua a leggere

Matteo Salvini ha una nuova fidanzata. Elisa Isoardi fa un appello al Governo : Matteo Salvini è di nuovo innamorato dopo la fine della storia con Elisa Isoardi? Pare di sì. Il vicepremier sembra aver trovato chi gli fa battere nuovamente il cuore. La fortunata in questione è Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini, ex Forza Italia. Lei, 26 anni, e Salvini, 46 anni, sono stati sorpresi a cena insieme nel ristorante PaStation, in Campo Marzio a Roma, che appartiene al fratello di Francesca. Stando al gossip, è da un ...

Matteo Salvini - la minaccia a Giovanni Tria sui truffati delle banche : 'Fallo - o ci penso io' : ... ma anche i rapporti turbolenti che la Lega avrebbe sviluppato con il ministro dell'Economia ormai dai tempi della legge di Bilancio, a dicembre scorso: 'I rapporti sono eccezionali - ha precisato ...

Chi è Francesca Verdini - la presunta nuova fidanzata di Matteo Salvini : Dalla madre potrebbe aver preso il carisma; dal padre, l’attitudine alle larghe intese. Francesca Verdini, figlia di Denis e di Simonetta Fossombroni, sarebbe stata tanto vicina a Matteo Renzi quanto a Matteo Salvini, che alcune indiscrezioni vorrebbero come suo nuovo compagno. Nata 26 anni fa a Firenze, Francesca è cresciuta soprattutto con la madre: «Io il padre non l’ho fatto a nessuno dei miei figli», diceva Denis nel 2016. «Lui è sempre ...

Matteo Salvini - la minaccia a Giovanni Tria sui truffati delle banche : "Fallo - o ci penso io" : Mancano ancora i decreti attuativi perché i risparmiatori truffati dalle banche ricevano i risarcimenti di cui hanno diritti. L'attesa è legata alla firma del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che da settimane avrebbe i provvedimenti pronti sulla scrivania. È un tema cruciale per il governo, in

Silvio Berlusconi - retroscena da Arcore : il clamoroso schiaffo di Matteo Salvini (a casa sua) : Ancora un vertice, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un faccia a faccia rimasto segreto e di cui dà conto Dagospia. L'incontro sarebbe avvenuto nei giorni scorsi ad Arcore, visita privata dove ovviamente si è parlato anche del quadro politico. Il leader di Forza Italia, scrive Dago, avrebbe vo