Make-up | ora è naturale

vanityfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Pupa Natural Side Pupa Natural Side Pupa Natural Side Pupa Natural Side Quando abbiamo a che fare con prodotti-up che nelle loro formulazioni vantano ingredienti di origine, spesso siamo portati a pensare che non siano abbastanza performanti. E che quindi il fondotinta non uniformi come dovrebbe, che il correttore non neutralizzi a dovere o che il colore rilasciato dal rossetto non duri a lungo.In realtà, i termini «green» o «eco» non sono necessariamente sinonimi di finish approssimativi. Lo sa bene Pupa che con la sua collezione Natural Side, oltre a evidenziare un impegno e un atteggiamento responsabile e attento a favore dell’ambiente e della pelle, garantisce risultati impeccabili grazie a una concentrazione di ingredienti di origineche oscilla dall’86,9 al 100%.«L’obiettivo della linea è quello di garantire un-up ottimale. È per questo che sono ...

paixale1982 : A ora in onda: 'Ornella e i consigli per il make up'. Ho amato tantissimo! #DomenicaIn - cmont4560 : RT @DavLucia: @renatoantares50 @ValerioLivia @MartinM25358373 @matibo11 @giusyoni @bmarczewska @NadiaZanelli1 @migliaccio31 @marialves53 @A… -