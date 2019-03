Le prime immagini di Louis Tomlinson dopo la morte di Félicité | in famiglia per il

Groenlandia : ecco le prime immagini dettagliate di una dorsale oceanica : Pubblicato su Nature uno studio condotto da un gruppo dell’Università norvegese di Scienza e Tecnologia, che ha consentito di elaborare le prime immagini dettagliate di una dorsale oceanica: si spinge fino a 120 km di profondità, dove le placche continentali si allontanano molto lentamente, alla velocità di 20 mm l’anno. I ricercatori hanno studiato i fondali con nuove tecniche per scansioni elettromagnetiche, soffermandosi sulla ...

Aston Martin : le prime immagini delle esclusive vetture DBS GT Zagato e DB4 GT Continuation - già sold out [GALLERY] : Aston Martin Festeggia con Zagato il centenario della fondazione della casa italiana, con le nuove DBS GT e DB4 GT Continuation, esclusivissime supercar in edizione limitata dal costo stratosferico Aston Martin, per commemorare il centenario della casa di progettazione Zagato, con cui collabora da oltre sei decenni, presenta ufficialmente i primi disegni della nuova DBS GT Zagato e della DB4 GT Zagato Continuation. La Aston ha rilasciato ...

Nuovo look per Steam : ecco le prime immagini del redesign della libreria : Dopo anni di rumor e immagini mockup trapelate, finalmente sta accadendo: la libreria di Steam avrà finalmente un Nuovo aspetto. Questa non è una riprogettazione completa nella sua interezza, quindi il negozio e le altre parti dell'interfaccia non stanno cambiando. Alla GDC di giovedì, Valve ha mostrato il Nuovo look della libreria, evidenziando una pagina ridisegnata con grandi miniature per i giochi."La cosa più grande che stiamo introducendo ...

Porsche Cayenne Coupé 2019 : ecco le prime immagini e tutto quello che c’è da sapere sul suv sportivo [FOTO] : La nuova Porsche Cayenne Coupé può essere ordinata già da ora con prezzi per il mercato italiano a partire da 86.692,00 euro Porsche amplia la famiglia Cayenne. La terza generazione di questa gamma di SUV di grande successo accoglie una vettura persino più sportiva, la Cayenne Coupé. “La Coupé include tutti i particolari tecnici della Cayenne attuale, ma si distingue per la sua linea ancora più dinamica e per una serie di nuove ...

Pagani : le prime immagini della stupefacente supercar Huayra Dragon - lasciano a bocca aperta [GALLERY] : Un nuovo design della modenese Pagani è apparso oggi, la nuova supercar prenderà il nome di Pagani Huayra Dragon Un nuovo design per la Pagani Huayra è apparso oggi, l’azienda italiana ha creato un altro modello su misura realizzato appositamente per la società di tuning russa, TopCar. La supercar prenderà il nome di Pagani Huayra Dragon. Si vocifera, che questo speciale aggiornamento della Huayra sia solo il primo di una ...

Stranger Things 3 : Netflix rilascia le prime immagini e il trailer ufficiale : Netflix annuncia il trailer e le prime immagini della terza stagione di Stranger Things, disponibile dal 4 luglio 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Accanto ai vecchi amici della prime due stagioni – Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono, Winona Ryder e David Harbour – si sono aggiunti Maya Hawke, Jake ...

Volkswagen T-Roc Cabrio è ufficiale - ecco le prime immagini del suv scoperto [GALLERY] : Riuscirà la T-Roc Cabrio, sulla scia del successo di vendite che sta avendo, a ricavarsi una nicchia nell’affollato mercato dei suv? Ci aveva già provato Land Rover, nel 2016, con la versione dotata di tetto in tela della Evoque. Ci riprova adesso Volkswagen giocando la carta della versione Cabrio per la nuova T-Roc. La scelta non è delle più facili. Un suv/crossover, pur compatto, in versione Cabrio fa storcere il naso a molti ma in ...

Audi RS4 Avant - Le prime immagini della familiare sportiva : In vista del restyling che coinvolgerà l'intera gamma della A4, l'Audi sta testando su strada anche la sportiva RS4. Nelle foto spia che vi proponiamo, la super wagon è ben visibile nei dettagli.Anche la RS4 si aggiorna esteticamente. Sulla RS4 confluiranno le modifiche di carattere estetico che abbiamo già potuto vedere sui prototipi di altre versioni. Il frontale cambierà fisionomia grazie al single frame tridimensionale più sporgente e ...

BMW Serie 3 Touring 2019 : ecco le prime immagini della nuova familiare tedesca [GALLERY] : La versione Touring della Serie 3 è, da sempre, tra i modelli più apprezzati della casa tedesca La settima generazione di BMW Serie 3 ha fatto il suo esordio al Salone di Parigi 2018. Al Salone di Ginevra 2019 ci aspettavamo di vedere la variante familiare della media di Monaco, la cosiddetta ‘Touring‘. Cosi non è stato ma non disperate, sono infatti apparse in rete alcune foto spia provenienti dal nord della Svezia, nei pressi ...

Il presunto ritorno di Vampire : The Masquerade si mostra nelle prime immagini? : Più di un mese fa vi parlammo per la prima volta di una Paradox Interactive alle prese con il curioso lancio di un sito, Tender, che sembrava una sorta di copia molto particolare di Tinder. Questo curioso portale ha assunto la forma di una sorta di ARG che potrebbe puntare verso il lancio di un nuovo gioco legato a Vampire: The Masquerade.Oggi non abbiamo tra le mani un annuncio ufficiale purtroppo ma quella che sembra un ulteriore conferma del ...

Nuova Volskwagen Golf 8 : le prime immagini della versione definitiva [GALLERY] : La Golf 8 è stata immortalata in forma praticamente definitiva che potremmo ammirare tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2020 Anche se non abbiamo avuto il piacere di poterla ammirare in occasione del Salone di Ginevra 2019, la Volkswagen Golf 8 si prepara a sbarcare sui mercati internazionali, con una presentazione fissata tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2020 e il debutto commerciale che dovrebbe avvenire nei primi mesi del ...

Maglia Juventus 2019/2020 : cambia tutto - ecco le prime immagini -FOTO- : Maglia Juventus 2019/2020- Secondo le ultime indiscrezioni riportate sul profilo twitter di “La Maglia Bianconera”, la Juventus sarebbe pronta a dire addio alla tradizione abbracciando l’era del calcio moderno in maniera totale. Addio alle strisce verticali: la nuova Maglia della Juventus presenterà due sole bande verticali, una bianca e una nera. Una scelta che starebbe […] More