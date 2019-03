Inizialmente id Software non era molto convinta riguardo il progetto Stadia

eurogamer

(Di lunedì 25 marzo 2019) Solo di recente è stata presentata, la nuova piattaforma per il gaming in streaming firmata Google, durante la presentazione abbiamo potuto osservare all'opera Assassin's Creed Odyssey e DOOM Eternal. Nonostante l'entusiasmo mostrato in queste settimane però, iderascettica quando Google propose ilnel 2016.Come riporta Ars Technica, il Senior Programmer di id Dustin Land ha dichiarato (durante un'intervista alla GDC) che realizzare il porting di DOOM per la prima versione delè statosemplice e ha richiesto solo 3 settimane di lavoro, purtroppo però con risultati negativi (evidenti problemi di lag anche utilizzando reti locali). Tuttavia poco tempo dopo Google propose una versione nuova versione basata sul cloud ed i risultati furono questa voltapositivi, questo garantì luce verde al team per proseguire colPur ...

