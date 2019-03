Governo | nessun effetto BasilicataLa Lega non torna con Berlusconi

Congresso famiglie - ministro Fontana : “Non c’è nessun ritiro del patrocinio da parte del Governo” : Il ministro Lorenzo Fontana ha chiarito la posizione del governo sul patrocinio al Congresso di Verona: "Vorrei chiarire alcune notizie, prive di fondamento. Il mio orientamento, quale ministro di questo governo è stato ed è quello di concedere il patrocinio. È un orientamento che intendo confermare, così come intendo confermare la mia presenza all'evento".Continua a leggere

Scintille nel Governo sullo sblocca cantieri. La Lega : "Nessun condono" : Il cosiddetto dl sblocca cantieri, al centro di un vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, in attesa dell'approdo mercoledì sul tavolo del cdm, rischia di diventare nuovo terreno di ...

Flat tax - sfida nel Governo Tria : «Numeri strampalati? Dal Mef nessuna stima» Salvini insiste : riforma va fatta : Il ministro puntualizza: «Mai ricevuto il progetto in discussione». E ancora: sulla tassa piatta «varie ipotesi da luglio, ma non c’è nulla di nuovo». Salvini: non faccio promesse da Berlusconi. Di Maio: no a polemiche, l'importante è che tasse calino.

Tav - Fico : il no fa parte dell’identità M5S Salvini : nessuna crisi di Governo in vista : Fico: «Il no all’opera è una battaglia identitaria del M5S». Salvini: «nessuna crisi di governo»Lettera inviata dal governo a Telt

Tav - Governo sblocca i bandi con clausola dissolvenza. Salvini : “Nessuna crisi di Governo” : Si sblocca la vicenda Tav. A scriverlo "Il Sole24Ore" on line che riferisce di una lettera inviata da Palazzo Chigi alla Telt "per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese". I contenuti della direttiva e dei bandi non sono ancora noti, prosegue "Il Sole24Ore", ma sarà comunque ...

Salvini sulla Tav : nessuna crisi - regaliamo a italiani 5 anni Governo : "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di governo. Non c'è nessuna crisi in vista. La situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare sul futuro degli italiani". A dirlo è il vicepremier Matteo Salvini al suo arrivo al pranzo per il suo compleanno organizzato dagli amici della lirica.

Tav - Roberto Fico : “No è battaglia identitaria del M5s”. Casaleggio : “Nessuna crisi di Governo” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sottolinea come il no alla Tav sia una "battaglia identitaria" del Movimento 5 Stelle e non una decisione solamente ideologica. Davide Casaleggio assicura che, a suo parere, non c'è nessuna crisi di governo. Così come fa anche il ministro delle Politiche Agricole Centinaio.Continua a leggere

Tav - Di Maio : “Non si faccia cadere il Governo”. Ma per Salvini non c’è “nessuna crisi” : Sulla Tav continua lo scontro nel governo: per Stefano Buffagni (M5s) la crisi c'è ed è già aperta. Il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, chiede di rispettare il contratto e di non far cadere il governo. Matteo Salvini prova a tranquillizzare tutti: "Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato, col buonsenso si risolve tutto".Continua a leggere

