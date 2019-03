Esplosione in impianto chimico in Cina | il bilancio delle vittime sale a 78

Cina : Esplosione dell'impianto chimico di Yancheng - aumenta il bilancio delle vittime : Una scritta a caratteri cubitali “Che la sicurezza sia con voi”, posta un tempo a sovrastare l’ingresso di un impianto chimico nella città di Yancheng, nella provincia orientale dello Jiangsu in Cina, giace ora paradossalmente sepolta tra le macerie di quello che sarebbe dovuto essere un luogo garantito da estreme misure di sicurezza e che, invece, ha causato, lo scorso 21 marzo, morti e feriti a seguito di una terribile esplosione. Dai dati ...

Cina - Esplosione in impianto chimico : è tra i peggiori degli ultimi anni - il bilancio sale a 62 morti : Si aggrava ulteriormente il bilancio della violenta esplosione verificatasi 2 giorni fa in un impianto chimico della città di Yancheng, nella provincia orientale cinese del Jiangsu: si riportano 62 morti, centinaia di feriti (90 in gravi condizioni) e 28 dispersi. Al momento sono state identificate solo 26 vittime. Si tratterebbe di uno dei peggiori incidenti industriali degli ultimi anni nel Paese. La deflagrazione ha creato un cratere: oltre ...

Esplosione in Cina : 47 morti e 640 feriti/ Deflagra impianto chimico a Yancheng : In Cina si è verificata un'Esplosione presso un impianto chimico di Yancheg che ha provocato 47 morti e 640 feriti, alcuni dei quali gravissimi

