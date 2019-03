Cosa deve farci preoccupare del memorandum firmato dall’Italia con la Cina

Barbara D'Urso - il 'consiglio' dal signore di Mediaset : 'A Cosa deve stare molto attenta' - perché rischia : Talvolta, seguendo Che tempo che fa , la domenica e il lunedì su Rai 1, oziosamente mi domando: 'Ma è più bravo Fabio Fazio o Luciana Littizzetto ?'. Molti possono pensare che non ho altri ...

Barbara D'Urso - il "consiglio" dal signore di Mediaset : "A Cosa deve stare molto attenta" - perché rischia : Talvolta, seguendo Che tempo che fa, la domenica e il lunedì su Rai 1, oziosamente mi domando: «Ma è più bravo Fabio Fazio o Luciana Littizzetto?». Molti possono pensare che non ho altri interrogativi da pormi, ma, occupandomi di televisione, ritengo legittima quella domanda. Sono due "prime donne":

Personale Ata e docenti 2018 : modifica orario - Cosa deve fare la scuola : Personale Ata e docenti 2018: modifica orario, cosa deve fare la scuola orario Personale Ata e docenti: modifiche e informazioni utili I criteri e le modalità dell’ organizzazione del lavoro per il Personale scolastico (docenti e Ata) sono – in base all’ articolo 6, comma 2, lettera M, del Contratto Nazionale – oggetto di contrattazione integrativa di istituto. Stessa cosa per quanto riguarda i criteri e le modalità ...

NBA - Adam Silver : 'Cosa deve cambiare nella NBA di oggi" : Millennials , social & TV La NBA vanta una delle fan base più giovani di ogni sport ma il cambiamento nelle modalità di fruizione dei contenuti delle nuove generazioni " che hanno ormai abbandonato ...

Amy Hennig : "il modello di sviluppo AAA non è sostenibile. QualCosa deve cambiare" : Che Qualcosa non stia funzionando sempre al meglio nell'industria AAA di questi giorni sembra evidente. I licenziamenti più o meno di massa si stanno sprecando e purtroppo ci sono state vicende come quella di Visceral Games, un team estremamente talentuoso che ora, semplicemente, non esiste più. Le cose devono cambiare? Secondo Amy Hennig, che con lo Star Wars di Visceral ha avuto direttamente a che fare, un cambiamento è inevitabile.La creative ...

Barbara D’Urso sull’affaire Fogli : «Io non l’avrei detto in quel modo ma chi entra in un reality deve essere pronto a qualunque Cosa» : Barbara D'Urso - Pomeriggio Cinque Non accenna a placarsi il chiacchiericcio legato al presunto tradimento di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli, quest’ultimo concorrente dell’Isola dei Famosi 2019. Nella puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa ieri, Barbara D’Urso è ritornata sullo scottante argomento prendendo una posizione chiara e precisa. Dopo aver sostenuto di non voler credere alle voci circolate sul ...

L’ultima intervista all’alpinista Daniele Nardi : “Se non dovessi tornare ecco Cosa deve sapere mio figlio” : “Mi piacerebbe essere ricordato come un ragazzo che ha provato a fare una cosa incredibile, impossibile, che però non si è arreso. E se non dovessi tornare vorrei che il messaggio che arrivasse a mio figlio fosse questo: non fermarti, non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un’idea e vale la pena farlo“. Queste le parole di Daniele ...

[Il retroscena] Per Salvini parte la fase 2. Cosa deve fare il ministro per non farsi fagocitare dagli insuccessi dei 5 Stelle : ... anche perchè il presidente del Consiglio non può avere altre prospettive politiche autonome, l'asse fra Moavero Milanesi e Giovanni Tria regge ed è la migliore garanzia per il Colle e per il mondo. ...

Legge 104 : obbligo richiesta indirizzo - Cosa deve sapere il datore : Legge 104: obbligo richiesta indirizzo, cosa deve sapere il datore indirizzo per Legge 104, quando si comunica I titolari di Legge 104 sono tenuti a fornire l’indirizzo nel quale saranno durante il giorno di permesso retribuito al proprio datore di lavoro? Mettiamo il caso quest’ultimo domandi al lavoratore il luogo dove sarà prevalentemente durante la giornata di permesso dedicata da assistere il disabile. Il lavoratore dipendente è tenuto a ...

Cosa deve scoprire la commissione di inchiesta sulle banche : Con il via libera definitivo da parte della Camera, è ufficialmente istituita la commissione parlamentare di inchiesta sulle banche. Un organismo bicamerale che opererà per l'intera legislatura. Ora mancano gli ultimi 'adempimenti', ovvero l'indicazione dei componenti tra deputati e senatori, quindi si procederà all'elezione del presidente, dei vicepresidenti e delle altre cariche. In pole position per la guida della commissione ...

Mattino 5 - Francesco Moser bacchetta Cecilia Rodriguez : 'Deve fare qualCosa in casa' : Ieri, nel salotto di Mattino 5 la conduttrice ha dedicato una puntata speciale ai padri Famosi ed i loro rispettivi figli. Ospiti di Federica Panicuci sono stati Umberto Smaila, Marco Ferri ed Ignazio Moser. Proprio quest’ultimo insieme alla sua fidanzata è stato protagonista di un rimprovero da parte del papà Francesco. L’ex ciclista Moser, nonostante di fronte alle telecamere sembra sempre in imbarazzo, in puntata ha raccontato le sue imprese ...

Sconcerti : 'Allegri deve spiegarmi Cosa significa essere in difficoltà atletica' : Il giornalista, Mario Sconcerti, nell'intervista rilasciata a Calciomercato.com, ha fatto il punto su alcune vicende riguardanti i top club di Serie A. Tornando sullo status quo della Juventus ha puntualizzato che era scontato vedere al Dall'Ara i bianconeri in difficoltà perché provenivano dalla sonora sconfitta rimediata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano e per di più il Bologna è una squadra in buona salute. Massimiliano Allegri ...