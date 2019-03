Brexit,May esclude dimissioni: avanti

"C'è un lavoro da fare e intendo continuare a svolgerlo", ha detto la premier britannica Theresa May, impegnandosi a continuare a ricercare "consenso sufficiente" per presentare per un terzo voto ai Comuni, l'accordo di uscita dall' Ue raggiunto a Bruxelles. Così in risposta a una deputata indipendentista scozzese dell'Snp che le chiedeva se immagina di restare premier anche nella prossima fase dei negoziati sullae sulle relazioni future con l'Unione europea.(Di lunedì 25 marzo 2019)