Borse europee tutte in calo dopo l' apertura di Wall Street

Borse europee giù. Tiene invece Piazza Affari : In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. I timori di una nuova recessione negli Stati Uniti, riacutizzati ...

Borse europee in ribasso - Milano a -0 - 3% : 9.46 Apertura in calo per le Borse Ue,con gli investitori che si rivolgono verso asset sicuri,dopo il forte arretramento di Tokyo (-3,01%) e delle altre piazze asiatiche. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,3% a 21.016 punti. Spread Btp-Bund tedesco in rialzo a 250 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,49%. Londra -0,47%, Parigi -1,1% e Francoforte -0,36%. Euro a 1,1307 dollari e 124,445 yen.

Borse europee in rosso assieme a Milano : I timori di un rallentamento economico nel Vecchio Continente, avvalorati dai dati sulla manifattura diffusi stamane , hanno generato timori sui mercati finanziari, scatenando vendite generalizzate . ...

Borse europee negative assieme a Milano : Seduta negativa per Piazza Affari , che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Si capovolge la situazione, dunque, dopo un avvio in ...

Borse europee caute tra BCE e Brexit : Le principali Borse europee si muovono prudenti confermando l'intonazione cauto dell'avvio. Poco fa, la BCE, nel bollettino mensile, ha confermato maxi-prestiti per sostenere l'inflazione. Gli occhi ...

Giornata negativa per le Borse europee : In ribasso le principali borse europee in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria . Secondo le previsioni degli analisti, la Banca Centrale americana pazienterà fino al terzo ...

Borse europee in ribasso. Piazza Affari trova spunti con Blue Chips : I mercati proseguono così il movimento di correzione avviato stamattina dopo i nuovi massimi raggiunti negli ultimi giorni, esprimendo anche cautela in vista delle decisioni della Fed sulla politica ...

Borse europee in ribasso. Piazza Affari trova spunti con Blue Chips : Bilancio fortemente negativo per le principali Borse europee , mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. I mercati proseguono così il movimento di ...

Borse europee caute in attesa della Fed. Milano più stabile : Seduta negativa per le Borse europee mentre fa meglio Piazza Affari , che tiene sulla parità grazie ad alcuni spunti positivi fra le Blue Chips. A frenare i mercati continentali, che tirano il fiato ...

Borse europee - passi di avvicinamento tra Deutsche Bank e Commerzbank : ...simile operazione è quella di generare una combinazione che da due banche indebolite dalla recente crisi possa assicurare la nascita di una struttura pienamente competitiva per la più grande economia ...

Borse europee positive - si compra in attesa Moody's : In Europa si scatenano gli acquisti , così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, mentre aspetta il giudizio di Moody's sul rating sovrano del Paese. Il clima è in generale positivo ...

Milano tonica. Più caute le altre Borse europee : Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. L'...

Borse europee caute aspettando sviluppi Brexit. Piazza Affari in pole : Le Borse europee restano caute aspettando gli sviluppi della Brexit , mentre fa meglio Piazza Affari , che beneficia di alcuni spunti rialzisti prevalentemente interni. Oggi, il Parlamento inglese si ...

Piazza Affari e le altre Borse europee proseguono incerte : Bilancio ancora incerto per Piazza Affari e le principali borse europee , che confermano una grande prudenza e non si sbilanciano, prima del voto sul nuovo accordo per la Brexit strappato dalla ...