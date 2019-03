Autonomia | tempi certi e risorse Su Affaritaliani it l' aut l' aut di Zaia

Autonomia - Fontana : "Tempi? Speravo in qualche giorno in meno" : 'Quasi immediata no. Speravo in qualche giorno in meno, ma il concetto è la volontà di andare avanti'. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine dell'inaugurazione della XXII ...

Conte : «Nessuna manovra correttiva sui conti pubblici». I tempi del premier sull'Autonomia regionale : ... «Saremo in grado di riportare il Paese verso una stagione di maggiore equità sociale, d'altronde l'austerity ci ha mostrato che l'economia ha bisogno di respirare proprio nelle fasi in cui consumi e ...

Autonomia - Lega e M5s distanti. La battaglia è sui tempi : Chiuso il 'caso Diciotti', perlomeno fino al voto dell'Aula di palazzo Madama, prosegue il confronto nella maggioranza sul tema dell'Autonomia. In attesa di un vertice di governo, invocato dal vicepremier Salvini, M5s e Lega sono distanti soprattutto sull'iter del provvedimento. Per il Movimento 5 stelle servono due passaggi: un dialogo con i ministri per quanto riguarda la cessione delle competenze e un via libera del Parlamento. Ma e' proprio ...

Autonomia : Zaia - 'se c'è buona volontà si chiude in tempi brevi' (2) : (AdnKronos) - "Ad oggi sono state accolte il 70% delle nostre richieste. Al momento, però, per firmare la bozza ci sono delle criticità che vanno risolte. Non mi preoccupo perché c’è ancora tempo e spazio per trattare. Lo sapevamo dal primo giorno che non era una passeggiata", ha ammesso il presiden