Android Q | ' Non disturbare' modalità personalizzabile Ecco cosa cambia da 9 Pie

App che aggiornano Android? Non esistono - e non dovete scaricarle dal Play Store : Non esistono applicazioni in grado di aggiornare la versione di Android sul vostro smartphone: attenti a non cadere in tentazione, tante app sul Play Store promettono di farlo. L'articolo App che aggiornano Android? Non esistono, e non dovete scaricarle dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Huawei ci spia : se arriva il ban dagli USA non potrà usare Android : Huawei ci spia per il governo cinese, presto potrebbe perdere l’accesso ad Android e vedere limitati i mercati in cui poter vendere i propri smartphone. È quello che vorrebbe il presidente Trump e che pian piano sta ottenendo con continue notizie negative diffuse sulla società cinese. Il secondo produttore al (Continua a leggere)L'articolo Huawei ci spia: se arriva il ban dagli USA non potrà usare Android è stato pubblicato su PantareiNews ...

15 sfondi e 65 suonerie Android Q da testare subito su smartphone Samsung - Huawei - Asus e non solo (download) : Ieri 14 marzo è stato il grande giorno di Android Q che è stato rilasciato nella sua prima versione beta. Intorno all'aggiornamento successivo ad Android 9 Pie c'è molto interesse e sebbene il rilascio finale sia ben lontano, già oggi è possibile testare sfondi e suonerie dell'update, così come arriveranno pure nell'update finale su dispositivi Samsung, Huawei, Asus, OnePlus, Xiaomi e chi più ne ha più ne metta? Partiamo dagli sfondi Android ...

Gli Sconti di Primavera sbocciano da Trony con offerte su smartphone Android e non solo : Trony lancia gli Sconti di Primavera, validi solamente online fino al 21 marzo 2019: ecco gli smartphone Android e i wearable in offerta. L'articolo Gli Sconti di Primavera sbocciano da Trony con offerte su smartphone Android e non solo proviene da TuttoAndroid.

La chat vocale di Fortnite non funziona su iOS e Android : dettagli sul blocco del 15 marzo : Da giorni la chat vocale di Fortnite non funziona. O, nella migliore delle ipotesi, crea diversi problemi a tutti i giocatori della celebre Battaglia Reale di Epic Games che si divertono nelle partite multiplayer su mobile. Sia su quelli iOS che su quelli con sistema operativo Android. Le criticità sono iniziate dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 8.10, con i giocatori che hanno iniziato a lamentare cali evidenti nel framerate, stuttering e ...

Android Q : disponibile la Beta - ma non per tutti. Ecco le novità - UI sempre più simile ad iOS : Google non attende la conferenza per gli sviluppatori nota come Google I/O e lancia Android Q, la nuova Major release disponibile, a sorpresa, direttamente in versione Beta e non la classica Developer preview. L’interfaccia Android ad ogni versione diventa sempre più simile a quella di iOS, anche le app aggiornate (Continua a leggere)L'articolo Android Q: disponibile la Beta, ma non per tutti. Ecco le novità, UI sempre più simile ad iOS è ...

Google non ha potere sugli aggiornamenti degli Android One : le parole di Jon Gold : Jon Gold, direttore della sezione Android Partner Programs di Google, ha rilasciato qualche dettaglio sulla questione aggiornamenti degli smartphone Android One, spiegando perché spesso i produttori non riescono a stare al passo. L'articolo Google non ha potere sugli aggiornamenti degli Android One: le parole di Jon Gold proviene da TuttoAndroid.

Un port non ufficiale di Citra permette di emulare il Nintendo 3DS su Android : Citra per Android è un'emulatore non ufficiale della console portatile Nintendo 3DS che utilizza il front-end di Dolphin Emulator come interfaccia grafica e il port di Citra per Windows, MacOS e Linux. L'emulatore al momento è tutt'altro che perfetto con alcuni titoli che funzionano benone e altri che non si avviano oppure si bloccano. L'articolo Un port non ufficiale di Citra permette di emulare il Nintendo 3DS su Android proviene da ...

Non bene la batteria del Samsung Galaxy S8 a tre giorni dall’aggiornamento Android Pie : Sono trascorsi circa tre giorni dalle prime segnalazioni degli utenti italiani che hanno avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie sui Samsung Galaxy S8 no brand in commercio in Italia e, dopo il primo bollettino di cui vi abbiamo parlato sulla batteria grazie ad alcuni feedback forniti da SamMobile, tocca analizzare le esperienze di utilizzo del pubblico di casa nostra oggi 28 febbraio. Come va lo smartphone dopo ...

Battery drain su Samsung Galaxy S8 e S9 con Android 9 Pie? Non siete i soli : Arrivato Android 9 Pie sui Samsung Galaxy S8 e S9 ecco che cominciano ad arrivare le prime lamentele riguardo a un Battery drain anomalo. Vari utenti hanno segnalato problemi di autonomia piuttosto importanti, ma potrebbe non essere nulla di grave. L'articolo Battery drain su Samsung Galaxy S8 e S9 con Android 9 Pie? Non siete i soli proviene da TuttoAndroid.

Strana scomparsa degli sticker WhatsApp : un pacchetto non più utilizzabile su Android e iPhone : Un piccolo giallo per l'applicazione di messaggistica: alcuni sticker WhastApp, in particolar modo quelli relativi ad un determinato pacchetto, sono letteralmente scomparsi dalle soluzioni messe in campo dagli sviluppatori e non sembrerebbe esserci un apparente motivo per quanto accaduto. Quali sticker WhatsApp non sono più disponibili e dunque alla portata di app da qualche ora? Il pacchetto specifico di cui non è possibile più utilizzare ...

Nokia 2.1 riceve Android 9 Pie nonostante il solo GB di RAM : risparmio non fa rima con arretratezza : Può uno smartphone con appena un gigabyte di RAM ottenere Android 9 Pie? No? E invece può, come dimostra l'aggiornamento spedito ai Nokia 2.1 L'articolo Nokia 2.1 riceve Android 9 Pie nonostante il solo GB di RAM: risparmio non fa rima con arretratezza proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6 potrebbe non ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie : Secondo quanto afferma un ingegnere Xiaomi, la compagnia cinese non avrebbe intenzione di rilasciare l'aggiornamento a Android 9 Pie per Xiaomi Mi 6. L'articolo Xiaomi Mi 6 potrebbe non ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Android 10 Q : non ci sarà il tasto back per tornare indietro : ... chiamata Pie ma, come ogni software, anche per il robottino verde arriverà il momento di lasciare spazio alla versione successiva del sistema operativo più utilizzato e famoso al mondo. Il suo nome ...