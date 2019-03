Sconto del 25% su prodotti Hue Philips già scontati e compatibili Alexa e HomeKit

NON PERDERE LO Sconto del 20% + SPEDIZIONE GRATUITA BY URBAN DECAY - : ... con quelli che sono i prodotti che a mio avviso sono il top assoluto e a cui non rinuncerei per nulla al mondo, sono certa che sarà per voi una bella opportunità soprattutto per conoscere qualcosa ...

Amazon : Sconto del 25% sulla domotica compatibile con Alexa : Fino al 27 marzo sarà possibile ottenere il 25% di sconto su vari prodotti compatibili con Alexa, l’avanzato assistente...

Riscatto della laurea agevolato - come funziona e chi può ottenere lo Sconto : Il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 introduce anche il Riscatto della laurea (e dei buchi contributivi) agevolato: inizialmente previsto per gli under 45, le modifiche al testo hanno previsto un'estensione dello sconto per chiunque non abbia contributi versati prima del 1996, indipendentemente dall'età.Continua a leggere

Riscatto della laurea - Sconto anche agli over 45 : ecco i requisiti : Riscatto della laurea con lo sconto anche per chi ha più di 45 anni. Resta però l'obbligo di non aver versato contributi prima del 1996. La novità, contenuta nel cosiddetto decretone con le norme su ...

Pensioni - si allarga il riscatto della laurea agevolato : Sconto anche per gli over45 : Il decretone su reddito di cittadinanza e quota 100 è stato approvato in commissione alla Camera e lunedì arriverà all'esame dell'Aula. Molte le modifiche al provvedimento, a partire dall'allargamento della platea che potrà accedere al riscatto della laurea agevolato. Ecco tutte le modifiche apportate a reddito di cittadinanza e quota 100.Continua a leggere

Già 230 euro di Sconto sul prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind : vera occasione per la Festa del Papà : Il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind è sotto osservazione, magari in vista di un'imminente e importantissimo regalo per la Festa del Papà, da affrontare a rate con il vettore arancione. In queste ore, alcuni clienti legati all'azienda stanno ricevendo proprio una proposta da non sottovalutare per l'acquisto del device nuovo di zecca nella sua versione da 128 GB. Vediamone nello specifico le condizioni, potrebbero essere davvero appetibili ...

Festa del Papà 2019 : Moby e Tirrenia regalano uno Sconto del 100% : Più veloce di Bugs Bunny, più simpatico di Titti e Silvestro, più ricco di superpoteri di Superman e Batman. Tutti personaggi che, insieme a molti altri, stanno sulle fiancate delle navi Moby e Tirrenia. Ma ora, grazie a Moby e Tirrenia, i Super Papà salgono a bordo. E così da oggi al 19 marzo, giorno della loro Festa, i Papà salpano con una promozione unica, lo sconto del 100 per cento sul biglietto. Con la nuova promozione Super Papà, infatti, ...

Palermo : omicidio dell'Acquasanta - Sconto di pena per donna che uccise il vicino : Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - sconto di pena, in appello, per Alessandra Ballarò, la giovane palermitana di 21 anni accusata di avere ucciso il 7 ottobre 2017 il vicino di casa e ferito gravemente il fratello di quest'ultimo. Oggi la seconda sezione della corte d'assise d'appello di Palermo ha cond

Maxi-Sconto di pena per ‘tempesta emotiva’ - su Facebook minacce e insulti all’avvocato dell’assassino : minacce e pesanti insulti stanno rimbalzando sulle bacheche Facebook all'indirizzo di Monica Castiglioni, avvocato di Michele Castaldo, l'uomo a cui la corte d'appello di Bologna ha dimezzato la pena per aver ucciso la compagna. La sentenza di condanna a 16 anni per l'omicidio di Olga Matei è stata oggetto di dure critiche anche dalla stampa e dai movimenti e dalle associazioni contro la violenza di genere.Continua a leggere

Woodwatch : legno e stile in Sconto del 10% : Quante volte avreste voluto comprare un cinturino per Apple Watch, ma vi siete persi nella miriade di prodotti in vendita? Beh, per questa volta lasciatevi consigliare da noi, perché abbiamo un cinturino davvero bellissimo da leggi di più...

Incentivi auto 2019 : modelli più convenienti e importo Sconto : Incentivi auto 2019: modelli più convenienti e importo sconto Acquisto auto, gli Incentivi 2019 Incentivi auto 2019: un emendamento alla legge di bilancio approvato alla Camera proposto dal MoVimento 5 Stelle ha creato allarme tra produttori di auto e consumatori. In pratica l’idea passa da una proposta di bonus/malus che vada nella direzione di diminuire l’inquinamento e incentivare chi acquista auto nuove elettriche, ibride o a metano. ...

Cesare Battisti chiede lo Sconto della pena : Davide Steccanella, avvocato difensore di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac che, dopo anni di latitanza, è stato arrestato in Bolivia lo scorso gennaio ed estradato in Italia dal Brasile, ha depositato presso la Corte d'Assise d'Appello di Milano l'istanza per chiedere uno sconto di pena.Invece dell'ergastolo per i quattro omicidi per cui è stato condannato, chiede ora 30 anni di carcere. Il motivo? Secondo la difesa di Battisti, deve ...

Formigoni - condannato a 5 anni e 10 mesi : Sconto per il crac del San Raffaele - ma andrà in carcere : È stato condannato a 5 anni e 6 mesi, con un leggero sconto di pena per prescrizione, l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni accusato di corruzione nel processo Maugeri-San...

Palermo - i tentativi della disperazione : si punta a uno 'Sconto di pena' - : Foschi ha contattato qualcuno dei suoi tanti 'amici' del mondo del calcio. E' stata battuta anche qualche pista politica. I classici tentativi della 'disperazione' . Giusto provarci fino alla fine e ...