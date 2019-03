Scherma | terzo posto per l' Italia maschile e femminile nella sciabola a squadre in Belgio

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2019 : terzo posto per gli azzurri nella gara a squadre - successo dei sudcoreani : Dopo la straordinaria doppietta nell’individuale con Luca Curatoli ed Aldo Montano, l’Italia sale sul terzo gradino del podio nella gara a squadre della 62ma edizione del Trofeo Luxardo a Padova, valido per la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Protagonisti oggi sulle pedane della Kioene Arena sono stati Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele e Dario Cavaliere, che ha sostituito Montano, costretto al forfait a causa dell’infortunio subito nella ...

Scherma - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : nel fioretto maschile trionfa Daniele Garozzo - terzo Giorgio Avola : Risuona l’inno di Mameli e garrisce il tricolore italiano a Il Cairo, in Egitto, sede della tappa di Coppa del Mondo di Scherma: nel fioretto maschile trionfa Daniele Garozzo, che in finale supera il transalpino Erwan Le Pechoux per 15-13, mentre sale sul podio un altro azzurro, Giorgio Avola, sconfitto in semifinale in un derby fratricida da Garozzo per 15-10. Sul podio anche lo statunitense Alexander Massialas, sconfitto con identico ...

Scherma - Grand Prix Torino 2019 : terzo posto per Alessio Foconi - vince Race Imboden : Alessio Foconi sale sul terzo gradino del podio nel Grand Prix di fioretto a Torino. Il campione del mondo in carica è stato battuto in semifinale con il punteggio di 15-13 dallo statunitense Race Imboden, che ha poi dominato la finale, travolgendo 15-6 l’atleta di Hong Kong Ka Long Cheung. Il podio viene completato da un altro statunitense, Gerek Meinhardt. Il cammino di Foconi si era aperto stamane con il successo 15-9 con il cinese Chen Li. ...

Scherma - Grand Prix Torino 2019 : tripletta azzurra! Alice Volpi batte in finale Elisa Di Francisca - terzo posto per Francesca Palumbo : Dominio dell’Italia in campo femminile al Grand Prix di fioretto di Torino. Le pedane del Pala Alpitour si tingono d’azzurro con tre italiane che salgono sul podio. Trionfo di Alice Volpi, che batte in finale con il punteggio di 15-9 Elisa Di Francisca, che in semifinale aveva superato Francesca Palumbo per 15-7. La campionessa iridata aveva iniziato il suo cammino trionfale battendo 15-7 la statunitense Madison Zeiss. Volpi ha poi superato ...