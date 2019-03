Mancini ' vittoria non scontata'

Balotelli ci ha preso gusto : gol vittoria in Marsiglia-Nizza e Mancini se la ride [VIDEO] : Mario Balotelli ancora una volta in rete col Marsiglia, adesso sono 5 i gol in 7 presenze con la nuova maglia dopo il mercato di gennaio Mario Balotelli non vuole smettere più di segnare, per la gioia del suo Marsiglia ed anche della Nazionale italiana di Mancini. Il centravanti italiano ieri ha deciso il derby contro la sua ex squadra, il Nizza, con un colpo di testa perfetto che ha battuto il portiere avversario. SuperMario ha messo a ...