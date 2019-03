Lecce - Accordo ENI - CNR stipulato in settori di studio fondamentali per lo sviluppo

Serie B : a Palermo c'è l'accordo per la cessione del club - rimonta spettacolare del Lecce : In Serie B ieri si sono svolte diverse gare valide per la 24a giornata di campionato, che chiuderà i battenti oggi 18 febbraio con il posticipo serale Crotone-Pescara, in programma alle ore 21. In testa spiccano le vittorie di Lecce e Verona che hanno consolidato le loro posizioni in classifica, al termine di due gare molto combattute e spettacolari. Lecce, dallo 0-2 al 3-2 Soprattutto, i giallorossi di mister Liverani si sono resi protagonisti ...