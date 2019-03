Lawrence Ferlinghetti compie 100 anni: un secolo di poesia, beat e parole (Di domenica 24 marzo 2019) Uno dei protagonisti della San Francisco Reinassance, responsabile dello scandalo provocato dalla pubblicazione di “Urlo” di Ginsberg e autore di decine, centinaia, di opere: Lawrence Ferlinghetti compie oggi 100 anni. Una vita lunga, piena di parole e poesia, che dopo la grande avventura beat ha trovato la propria strada per esprimersi, grazie anche all'avventura della City Lights Books.



