L' attentatore dello scuolabus ha parlato di Salvini e Di Maio durante l' interrogatorio

agi

(Di domenica 24 marzo 2019) È il "convincimento ideologico, addirittura, citando criticamente la politica nazionale e, più in generale, quella occidentale" l'elemento che prova le finalità terroristiche con cui Ousseynou Sy ha dirottato unocon a bordo 51 bambini mercoledì 20 marzo a San Donato.Lo scrive il gip di Milano, Tommaso Perna, nell'ordinanza di convalida dell'arresto nei confronti dell'autista di origini senegalesi, che quindi rimarrà a San Vittore. Secondo il magistrato "è evidente che lo scopo sotteso all'azione dell'indagato era quello di costringere, o comunque condizionare, le politiche migratorie attualmente adottate dal Governo in carica". La 'miccia' che avrebbe acceso in lui la volontà di agire sarebbe stata la vicenda della nave Mare Jonio con a bordo 49 migranti, per il quale era stata predisposta la chiusura del porto di Lampedusa: il "mancato sbarco di 49 persone", risalente ...

lonardoni42 : @matteorenzi Siamo passati dalla discussione sul l’attentatore e la sua possibile matrice islamica a parlare dello… -