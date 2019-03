Il futuro dell' editoria e gli Stati generali

Chi è Matheus Guedes - il futuro difensore della Roma : Roma - 'Crescerà e sarà il futuro della Selecao' . In Brasile sono sicuri, Matheus Guedes diventerà un pilastro della difesa verdeoro, l'erede di Thiago Silva . Le caratteristiche sono simili a quelle ...

Basilicata : corsa a quattro - in gioco futuro della regione : Domenica il voto ma, a prescindere da come andrà, quando i riflettori della grande politica nazionale si spegneranno, chi sarà eletto Presidente e i 20 consiglieri della giunta dovranno affrontare ...

In Basilicata è corsa a tre - in gioco il futuro della regione : Domenica il voto ma, a prescindere da come andrà, quando i riflettori della grande politica nazionale si spegneranno, chi sarà eletto Presidente e i 20 consiglieri della giunta dovranno affrontare ...

In Basilicata è corsa a tre - in gioco il futuro della regione : Il centrodestra punta alla conquista della poltrona di governatore della Basilicata, seguito da un centrosinistra che comunque ancora spera nel recupero. Domenica il voto ma, a prescindere da come andrà, quando i riflettori della grande politica nazionale si spegneranno, chi sarà eletto Presidente e i 20 consiglieri della giunta dovranno affrontare subito quatto grandi problemi: la carenza di infrastrutture, il crescente ...

Via della Seta - il futuro è su strada I tir cinesi arrivano in Germania : Non solo treni e navi: il futuro della Nuova Via della Seta è anche su strada. Pechino continua a investire su tir di lunga percorrenza per l'Europa. E i camion arrivano già in Germania Segui su affaritaliani.it

Lite Dzeko-El Shaarawy - mano pesantissima della Roma : i provvedimenti per presente e futuro : E’ un momento molto delicato in casa Roma, la squadra è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro la Spal ma in generale da un momento difficile considerando anche l’eliminazione in Champions League contro il Porto. In più nelle ultime ore sono circolate voci su una presunte Lite tra Dzeko e El Shaarawy durante l’intervallo della partita proprio contro la Spal. E la Roma adesso pensa a pesanti provvedimenti. Il ...

Antonio Tajani sul governo : 'Non pensa al futuro dell'Italia - centrodestra unica soluzione per far ripartire il Paese' : Nel blocco politico di "Pomeriggio Cinque" di venerdì 22 marzo è stato ospite Antonio Tajani , presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia . Nell'occasione, Tajani ha affrontato ...

Giornata mondiale dell’Acqua : workshop sul futuro del Tevere - necessario “un nuovo modo di occuparci dei fiumi” : Si è svolto in mattinata, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, il workshop sul futuro del Tevere organizzato dal WWF Roma e Area Metropolitana alla presenza del Presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio. Guardare al futuro pensando alla natura, alla riqualificazione del territorio, superando un approccio tradizionale ormai superato, che ha purtroppo spesso trasformato i nostri fiumi in sistemi ...

“Il valore dell’acqua - coltiviamo insieme il nostro futuro” : Confermata la partecipazione di Francesco Vincenzi, Presidente ANBI al convegno “Il valore dell’acqua, coltiviamo insieme il nostro futuro” che il Consorzio di bonifica di Piacenza organizza domani, venerdì 22 Marzo 2019 dalle ore 10.00 presso gli spazi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza, in via Emilia Parmense 84. Tema molto importante considerata la ricorrenza della Giornata Mondiale dell’acqua e la ...

Milan e Napoli entrano a far parte dell'ECA : "Plasmiamo il futuro del calcio insieme" : La famiglia dell' ECA si allarga e accoglie anche il Milan e il Napoli . Attraverso i propri canali social, il due club di Serie A hanno annunciato infatti di essere entrati ufficialmente nell' ...

Il Milan entra a far parte dell'ECA : "Plasmiamo il futuro del calcio insieme" : La famiglia dell' ECA si allarga e accoglie il Milan . Attraverso i propri canali social, il club rossonero ha annunciato infatti di essere entrato ufficialmente nell' Associazione Europea per Club di ...

Via della Seta - il futuro è su strada I tir cinesi arrivano in Germania : Non solo treni e navi: il futuro della Nuova Via della Seta è anche su strada. Pechino continua a investire su tir di lunga percorrenza per l'Europa. E i camion arrivano già in Germania Segui su affaritaliani.it

Primo incontro UEFA-ECA sul futuro delle coppe : incontro UEFA ECA – Si è svolto oggi presso la Sede UEFA, “La Casa del Calcio Europeo”, un incontro tra il Comitato Esecutivo UEFA e la Dirigenza ECA, in rappresentanza di tutti i membri ECA (European Club Association). Obiettivo dell’incontro, un informale scambio di idee e di opinioni in merito alle competizioni UEFA per club […] L'articolo Primo incontro UEFA-ECA sul futuro delle coppe è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

S. Maria delle Mole - Barbaria : «Finale di stagione importante anche per il futuro» : MARINO - Il Santa Maria delle Mole ha messo altri tre punti pesanti in cascina. La Promozione di mister Giorgio Marcangeli ha battuto con un secco 4-1 interno il Real Latina penultimo della classe: ...