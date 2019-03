Fatti eleggere di Salvini | rivolto a Ramy | è una risposta che non ha senso

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) Con la battuta 'si faccia' rivolta a, il ragazzino di origine egiziana che ha chiesto la cittadinanza italiana per sé e i suoi compagni coinvolti nel dirottamento del bus, il ministro dell'Interno "sfugge al dibattito" sullo ius soli. A dirlo è stato il sindaco di Milano Beppe Sala, interpellato sul punto a margine della partenza della Stramilano."Io non voglio mettere il cappello su questi, come fanno in tanti, perché i temi sono complessi. Certo la battuta di' mi sembra unache non ha. È un modo per sfuggire al dibattito", ha commentato Sala."Adesso si riattiverà il dibattito sullo ius soli - ha aggiunto - che è una questione significativa. Giusto che ne parli il Parlamento, quindi io voglio evitare di cavarmela con delle battute, ma certamente c'è un tema di tanti ragazzi ...

TizianaFerrario : ma un ministro che parla a un ragazzo di 13 anni ,che sogna di diventare italiano, dicendogli fatti eleggere che ra… - marattin : Due adulti si sono approcciati a Rami nelle ultime 48 ore. Uno dicendogli “sei un eroe, vorrei conoscerti”. L’altro… - chedisagio : Salvini oggi al tredicenne Rami : 'se vuoi lo ius soli, fatti eleggere' -