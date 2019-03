Casting in corso per ' Pitch & Short' per progetti cinematografici e per modelle curvy

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) Non mancano in questo periodo le opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente inle selezioni per, dell'Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti (AGICI), per supportare e quindi realizzare interessanti. Sono inoltre aperte delle selezioni per MissCherry 2019 Calabria, un conche propone una peculiare sinergia tra moda e contesto sociale.L'Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti (AGICI) del Triveneto, in collaborazione con la Biennale del cortometraggio di Vicenza, lancia un importante con/progetto, dal titoloper realizzarefilm. In particolare, la richiesta è orientata verso autori emergenti che siano interessati a proporrealle case di produzione associate all'AGICI ...

Ducadisaronno : Oggi da azienda agricola Luigi Salvosalvo Corso Italia 17/a Trecate Ex Boggiani Mio video Domani grande Casting… - claleviola86 : 'L' Acf Fiorentina smentisce in maniera inequivocabile quanto riportato oggi sul Corriere dello Sport dal giornalis… - firenzeviola_it : ACF, Nessun casting in corso per futuro allenatore -