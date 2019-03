Per stare bene serve una manciata di mandorle di 28g

Gue Pequeno contro Fedez "Ha perso un euro occasione Per stare zitto" : Tra Gue Pequeno , rapper e produttore musicale, e Fedez non corre buon sangue. Un sentimento che l'ex componente dei Club Dogo non ha mancato di sottolineare durante la trasmissione "La Confessione", ...

Il 5G e la Cina - Perché dobbiamo stare attenti : ad Omnibus l'intervista a Stefano Fratepietro esperto di cybersicurezza racconta come un hacker riesce a intercettare il traffico dati per fare spionaggio

Gue Pequeno contro Fedez "Ha perso un’occasione Per stare zitto" : Tra Gue Pequeno, rapper e produttore musicale, e Fedez non corre buon sangue. Un sentimento che l"ex componente dei Club Dogo non ha mancato di sottolineare durante la trasmissione "La Confessione", condotta da Peter Gomez. Intervistato dal direttore de "Il Fatto Quotidiano", Gue Pequeno ha risposto senza mezzi termini alle domande dirette, e decisamente spigolose, del conduttore su alcuni dei rapper italiani più in vista.Gomez mostra a Gue ...

Attentato sul bus - gip : "Per Sy strage con finalità terroristiche - deve restare in carcere" : deve restare in carcere Ousseynou Sy: lo ha deciso il gip di Milano convalidando l'arresto e disposto la custodia cautelare. Il dirottamento del bus configura il reato di strage aggravata dalla finalità terroristica. Confermati anche i reati di sequestro di persona, resistenza e incendio.

Occorre una magistratura specializzata Per contrastare l'economia illegale : Utile, ad es., potrebbe rivelarsi la creazione - in ogni Ufficio di Procura - di un referente per il diritto penale dell'economia il quale, in stretto contatto con i colleghi dei grandi uffici delle ...

Guè Pequeno contro Fedez : 'Su Sfera Ebbasta ha perso un'occasione Per stare zitto' : I rapporti tra Gué Pequeno e Fedez, che fino a un paio di mesi fa sembravano tornati nell'ambito della cordialità – se non addirittura del rispetto artistico, dopo la partecipazione di Gué Pequeno al concerto di San Siro del primo giugno 2018 – negli ultimi tempi sono tornati ad essere a dir poco burrascosi. Il rapper infatti, pochi giorni dopo l'uscita dell'ultimo album del compagno di Chiara Ferragni, 'Paranoia Airlines', aveva criticato il ...

Verdini cambia Matteo Per restare al tavolo di chi comanda : Salvini al ristorante dell’inventore del Nazareno : Si è preso una legislatura sabbatica, sta collezionando condanne pesanti in primo e secondo grado, ma non smette di sedere a tavola con chi comanda. Denis Verdini continua a essere una sorta di attrazione per chi arriva al vertice del potere: lo è stato per Silvio Berlusconi, poi per Matteo Renzi. Ora che è fuori dal Parlamento, ha catturato l’interesse di Matteo Salvini. Il leader della Lega è stato avvistato nei giorni scorsi al ...

Diabete : in arrivo nuovi farmaci Per contrastare la glicemia alta : Il Diabete è una patologia che necessita di maggiore attenzione: anzitutto per i numeri, dato che colpisce circa il 6% della popolazione italiana a cui si aggiunge un altro 2% circa di sommerso; inoltre, i cambiamenti connessi all’evoluzione della medicina e i mutamenti della società che si riflettono sullo stile di vita e sulle caratteristiche della popolazione inducono a nuove riflessioni. Una due giorni fitta di impegni e spunti sulla ...

Mafia : pentito Mutolo - 'Mori partecipò a trattativa Per fare arrestare Riina' : Caltanissetta 22 mar. (AdnKronos) - "Io non avevo dei colloqui specifici con i magistrati, ma siccome abitavo dentro la Dia, loro parlavano e io capivo. In quel periodo c'era il colonnello Mori con altre persone che stavano facendo una specie di 'trattativa' per arrestare Totò Riina". A parlare è il

Gli account Instagram di Body Positivity Per stare meglio con se stesse : @beauty_redifined@beauty_redifined@allwomxnproject@allwomxnproject@I_weigh@I_weigh@hi.ur.beautiful@hi.ur.beautiful@recipesforselflove@recipesforselflove@mynameisjessamynPassiamo almeno 32 minuti al giorno scorrendo il feed di Instagram. E spesso quando chiudiamo l’app siamo più demotivate di prima. Su Instagram la visione del mondo è positiva, perfetta, bellissima. Le coppie sono felici, i profili di viaggio mostrano foto di paradisi ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Sossio e Ursula starebbero Per diventare genitori : Cicogna in arrivo per due protagonisti di Uomini e Donne? Stando a quello che riporta il blog "Vicolo delle News" in questi minuti, sembra proprio che una coppia stia per allargare la famiglia con l'arrivo di un bebè. Le Anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione del Trono Over che c'è stata il 21 marzo a Cinecittà, fanno sapere che Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno spiazzato tutti comunicando di aspettare il loro primo figlio; in ...