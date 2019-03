MotoGp – L’Aprilia chiamata in causa sul ‘caso Dovizioso’ | la verità di Rivola

MotoGp – Rivola duro sul ‘caso Dovizioso’ - l’Ad dell’Aprilia guasta la festa alla Ducati : “impossibile non si siano accorti che è irregolare” : Massimo Rivola protesta contro l’ormai famoso forcellone posteriore della Ducati di Andrea Dovizioso: le dure dichiarazioni dell’Ad dell’Aprilia Racing Il forcellone posteriore della moto di Andrea Dovizioso fa ancora discutere. In attesa della decisione della Corte d’Appello della Fim a Ginevra, che toglierà ogni dubbio sulla vittoria del pilota di Forlì in Qatar, Massimo Rivola ha parlato in un’intervista a ...

MotoGp – Qualifiche ‘da rivedere’ per Iannone - il pilota dell’Aprilia pensa alla gara : ”non sarà semplice per nessuno” : Andrea Iannone palesa le sue impressioni dopo le Qualifiche del Qatar: il pilota italiano in difficoltà sul circuito di Losail Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono andate in scena ieri le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà oggi dalla prima fila ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la difficile e affascinante sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia : Dopo una pausa di quasi quattro mesi è giunto il momento di tornare in pista per l’inizio del MotoMondiale 2019, che prenderà il via domenica 10 marzo a Losail con il Gran Premio del Qatar. L’Italia si presenta ai nastri di partenza del Campionato MotoGP con sei piloti (mai così numerosi dal 2005), tra cui un Andrea Iannone all’inizio di una nuova difficile ed affascinante avventura in Aprilia. Il nativo di Vasto, reduce da due ...

MotoGp – Test Qatar - Iannone indica la strada all’Aprilia : “bisogna avere maggiore continuità” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato dopo la seconda giornata di Test, chiedendo al proprio team maggiore continuità di rendimento E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo della Suzuki ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è piazzato il ...

MotoGp - la difficile sfida di Andrea Iannone con l’Aprilia - “The Maniac” si gioca molto : Tra i piloti che approcciano questa nuova stagione di MotoGP con i maggiori dubbi e punti di domanda ma, al contempo, con il carico di responsabilità più grande, non possiamo che annoverare Andrea Iannone. Il pilota nato a Vasto, dopo aver chiuso il rapporto con la Ducati, due anni con poche gioie in Suzuki e conseguente appiedamento, sbarca in Aprilia per una nuova sfida che parte decisamente in salita. “The Maniac” avrà sulle ...

