Metro Roma | tre stazioni fuori servizio dopo l’incidente alla scala mobile

Roma - chiusa Metro Spagna : Roma, 23 mar. (AdnKronos) - Controlli alle scale mobile, chiusa la metro Spagna. "A seguito della decisione dell'Autorità giudiziaria - comunica l'Atac -, che ha disposto il sequestro della stazione Barberini, il responsabile di esercizio degli impianti di traslazione di Spagna ha deciso di inibire

Caos Metro a Roma : sequestrata la stazione Barberini - chiusa Spagna : Svolta nella Capitale. La stazione metro Barberini, a Roma, a quanto si apprende, è stata chiusa da Atac dopo disposizioni della autorità giudiziaria. Il sequestro sarebbe legato al...

Roma - chiusa Metro Spagna : "A seguito della decisione dell'Autorità giudiziaria, che ha disposto il sequestro della stazione Barberini, il responsabile di esercizio degli impianti di traslazione di Spagna ha deciso di inibire ...

Roma - problemi a scale mobili Sequestrata stazione metrò Barberini - chiusa Spagna : L’azienda per la mobilità ha comunicato nella mattinata il fermo della prima stazione, quindi nel pomeriggio anche l’altra in centro sulla linea A. «Per disposizioni dell’autorità giudiziaria». Il nodo cruciale sono sempre le scale mobili che non funzionano

Roma - sequestrata la stazione Metro Barberini dopo il cedimento di un gradino della scala mobile : La stazione metro Barberini, a Roma, è stata chiusa da Atac dopo disposizioni della autorità giudiziaria. Il sequestro sarebbe legato al recente guasto su una delle scale mobili. Giovedì infatti la fermata era stata chiusa per diverse ore a causa del cedimento di un gradino di una scala mobile. Intanto è stata chiusa per verifiche tecniche anche la stazione della metro Spagna (linea A). L’azienda per la mobilità pubblica della Capitale fa ...

Scale mobili rotte - chiusa la fermata Barberini della Metro di Roma : La stazione metro Barberini, a Roma, a quanto si apprende, è stata chiusa da Atac dopo disposizioni della autorità giudiziaria. Il sequestro sarebbe legato al recente guasto su una delle Scale mobili. Giovedì infatti la fermata Barberini era stata chiusa per diverse ore a causa del cedimento di un gradino di una scala mobile. Da ottobre è ancora chiusa un'altra stazione centrale, Repubblica, per un incidente sulla ...

Le scale mobili della Metro sfasciate raccontano Roma più di Raggi e De Vito : Roma. C’è da farsela sotto ad andare in giro per Roma; gli autobus vanno a fuoco, la gente viene aggredita con pugni a Largo Preneste e muore, cascano gli alberi con un po’ di vento, e poi ci sono queste fermate della metro con le scale che s’accartocciano. Quella di Repubblica è ferma dal 23 ottobr

Rienzi : inconcepibile quel che accade a Metro Roma - esposto a Procura : Roma – Quanto sta accadendo nelle stazioni della metro a Roma, con le scale mobili che perdono pezzi e la chiusura di intere fermate strategiche per cittadini, lavoratori e turisti, e’ inconcepibile e deve portare la magistratura ad indagare l’Atac e l’amministrazione capitolina. Lo afferma il Codacons, commentando quanto accaduto oggi nella Capitale. “Dopo Repubblica, Roma perde un’altra stazione della metro, ...

Roma - rotta scala mobile Metro : chiusa stazione Barberini. FOTO : Roma, rotta scala mobile metro: chiusa stazione Barberini. FOTO Caos e paura tra i passeggeri dopo che un gradino ha ceduto e lasciato un piccolo vuoto. Molte persone sono stati costrette a scavalcare per evitare di restare incastrati. metro Roma, disagio infinito: inchiesta di SkyTG24. VIDEO Parole chiave: ...

Roma : si blocca la scala mobile - paura nella stazione della Metro di Barberini : paura nella stazione della metro di Barberini, a Roma, per una scala mobile in blocco. L’ultimo gradino si è rotto e alzato: fortunatamente non si registra nessun ferito. La fermata al momento è stata chiusa. L’incidente riporta alla mente quanto accaduto nella quando la scala mobile crollò e alcuni tifosi del Cska in trasferta per la Champions League rimasero gravemente feriti. L'articolo Roma: si blocca la scala mobile, paura nella ...

Rotta scala - stop fermata Metro Roma : ANSA, - Roma, 21 MAR - La fermata Barberini della metro di Roma è stata chiusa stamani per il cedimento del gradino di una scala mobile. Da ottobre è ancora chiusa un'altra stazione centrale, ...

Metro Roma - si rompe la scala mobile. Stazione Barberini chiusa : Paura alla Stazione Metro A Barberini di Roma . Stamani un gradino della scala mobile si è rotto e per questo motivo la fermata è stata chiusa . Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero feriti ma ...

Si accartoccia l’ultimo gradino della scala mobile - paura nella Metropolitana di Roma : paura nella stazione della metro di Barberini. La fermata Barberini è stata chiusa infatti stamani per il cedimento del gradino di una scala mobile.Secondo quanto si è appreso non ci sarebbero feriti ma la rottura del gradino, che di fatto ha lasciato un piccolo vuoto, ha spaventato molti passeggeri. Molti, secondo i racconti di chi si trovava sull...

Roma - panico in Metro : la scala mobile si "accartoccia". Chiusa la fermata Barberini : Nessun ferito, ma urla e attimi di tensione tra i passeggeri. Un testimone: "Abbiamo sentito un rumore metallico, poi la...