Le 10 attrici d’azione fondamentali dei nostri anni

(Di sabato 23 marzo 2019) Le eroineoccidentali nascono per davvero soltanto negli‘80, prima erano casi isolati. È con il cinema esasperato del decennio di Commando e Rambo che nasce anche la possibilità per ledi interpretare ruoli. Da quel manipolo di pioniere è poi fiorito un piccolo filone che ha tenuto duro negliNovanta, è tornato forte nei 2000 ed ora è fondamentale.Con Peppermint, uscito questa settimana, Jennifer Garner rimette in circolo il suo corpolanciato da Alias all’inizio degli2000. Qui è una madre che compie una strage dopo che una gang della droga trucida la sua famiglia. Lo spunto è degno di Liam Neeson e lei fa di tutto per esserne all’altezza, per avere la presenza, la cattiveria e la credibilità giusta nell’impugnare armi iperboliche in mano o nello spaccare ossa.Per questo abbiamo deciso di creare una classifica delle 10 ...

