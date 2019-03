La sceneggiatura di God of Wars è stata scritta dopo un anno di sviluppo

eurogamer

(Di sabato 23 marzo 2019) "Abbiamo passato una lavorare alla, ed era lasbagliata".Queste le parole del direcotr di God of War Cory Barlog, in occasione di una conferenza alla GDC 2019. Il director del gioco ha infatti svelato alcuni curiosi retroscena riguardo lodel gioco, in particolare sulla stesura della, riporta IGN.Barlog ha infatti svelato come il gioco è stato scrittoundi lavoro, ma come riporta il director: "Nel primodi lavoro ci sono stati diversi aspetti che ho ignorato, e ho finito col mandare tutto in malora. Quindi, ho dovuto fare il reboot del roboot della. Avevamo passato una scrivere la, ma era quella sbagliata. Non mi stavo concentrando, non stavo incentrando la narrativa sui personaggi principali, e la storia stava iniziando a deragliare".Leggi altro...

