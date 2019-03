ilnapolista

(Di sabato 23 marzo 2019) Al CorriereSera In vistasfida di Champions tra Ajax e Juventus, il CorriereSera ha intervistato Ruudche ha sì ricordato la sua Olanda ma soprattutto la sua esperienza napoletana.«La mia Olanda, l’Olanda di Michuls e Cruyff era una filosofia nuova, basata sulla gioventù, sulla polivalenza in campo, sulla libertà fuori. Insomma, eravamo la modernità: avere 15o 18 non importava, contavano il talento e le responsabilità che uno sapeva prendersi. Libertà era una parola chiave: conciliavamo il professionismo, la tattica e la preparazione con il nostro modo di vivere il calcio: per noi stare sei settimane in ritiro senza le famiglie era impossibile».Ha poi parlato di«Quei quattrosono stati i piùmia, più di quelli all’Ajax, del calcio totale. La passione e l’ambiente che ho trovato in Italia ...

SSCNapoliNews : Krol al Corsera: «A Napoli gli anni più belli della mia carriera, più dell’Ajax» - napolista : Krol al Corsera: «A Napoli gli anni più belli della mia carriera, più dell’Ajax» Al quotidiano di via Solferino: «… -