"Friends" riveduti (e corretti) : Ve li ricordate Joey, Chandler, Ross, Monica, Rachel e Phoebe? I sei trentenni americani che per un decennio ci hanno intrattenuto con Friends? Probabilmente sì, visto che si tratta di una delle sitcom (allora, negli anni Novanta, non si prendevano ancora così sul serio da chiamarsi "serie") più famose della tv. Ecco, bene, se ve li ricordate, teneteli bene a memoria, perché ora uno sceneggiato così non lo girerebbero mai più. E se lo facessero ...