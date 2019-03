motorinolimits

(Di sabato 23 marzo 2019) Jean-Ericsecured a much-needed victory inon home soil for the Chinese DSteam, vaulting the reigning champion to third in the standings and reigniting his title defence. Without a point to his name in the previous three races,’s championship aspirations were at a crossroads coming to. However, such is … L'articoloE:e DSMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Sport_Mediaset : #FormulaE, #SanyaEPrix: vince #Vergne, #DaCosta nuovo leader mondiale. Il campione in carica torna in lotta per il… - Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: Formula E: Vergne e DS TECHEETAH conquistano Sanya - BarbaraPremoli : Formula E: Vergne e DS TECHEETAH conquistano Sanya -