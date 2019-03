Due ragazzini cadono dall' ottavo piano | morti sul colpo

Giù dall'ottavo piano - morti Due ragazzini : Questa mattina, attorno alle 10, due ragazzini di 10 e 14 anni hanno perso la vita dopo essere precipitati dall'ottavo piano di una palazzina in via Quirino di Marzio, a Bologna. Sul posto sono ...

Morti Due ragazzini precipitati dall'ottavo piano di un palazzo a Bologna : Due ragazzini, di 10 e 14 anni, di origine kenyana, sono Morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo a Bologna. La tragedia è avvenuta alle 10 di oggi in Via Quirino di Marzio, alla periferia della capoluogo emiliano. Sul posto il 118 e la Polizia con alcune volanti per accertare l'accaduto.

Bologna - Due ragazzini caduti dall'ottavo piano/ Palazzo Barca - morti a 11 e 14 anni : Bologna, due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo essere caduti dall'ottavo piano del Palazzo Barca in via Quirino di Marzo: sarebbe stato un incidente

Bologna - Volo dall'ottavo piano : morti Due ragazzini : T ragedia a Bologna , dove due ragazzini, di 11 e 14 anni , sono morti dopo essere essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia del capoluogo emiliano, via Quirino di Marzio. ...

Bologna - Due ragazzini precipitano dall’ottavo piano : Due ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall’ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, in via Quirino di Marzio. Dalle prime informazioni hanno 10 e 14 anni. È successo intorno alle 10. Sul posto la Polizia e il 118 che ha tentato invano di rianimarli. Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo. I residenti sono sotto choc dopo aver visto i due corpi sull’asfalto, come riporta il Corriere della Sera. Un ...

Cadono dall'ottavo piano - a Bologna muoiono Due ragazzini di 14 e 11 anni - : Il 118 arrivato sul posto ha tentato invano di rianimare i ragazzini. Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo. I residenti sono sotto choc

Due ragazzini precipitano dall'ottavo piano di un palazzo : tragedia a Bologna : Due ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, via Quirino di Marzio. Dalle prime informazioni si tratta di un 14enne e un 11enne. È ...

Due ragazzini cadono da 8/o piano - morti : ANSA, - BOLOGNA, 23 MAR - Due ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, via Quirino di Marzio. Dalle prime informazioni si tratta di un ...

Bologna - Due ragazzini di 11 e 14 anni precipitano dall’ottavo piano : morti sul colpo : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, subito hanno dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di ...

Bologna - precipitano dall’ottavo piano : morti Due ragazzini di 11 e 14 anni : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, hanno subito dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di quanto accaduto. Dalle ...

Bologna - Due ragazzini di 11 e 14anni precipitano dall’ottavo piano : morti sul colpo : Due ragazzini di 11 e 14 anni sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato mattina intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti, che subito hanno dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Sul posto c’è la polizia, ancora non si conoscono le cause di quanto ...

Sparatoria a scuola - Due ragazzini uccidono studenti e un impiegato e poi si suicidano : 10 vittime : Ancora una Sparatoria con giovanissime vittime davanti a una scuola: è accaduto a San Paolo, in Brasile, e i killer sono due ragazzini che poi si sono suicidati. È salito a dieci il...

Brasile - sparatoria a scuola : Due ragazzini uccidono 5 studenti e un impiegato e poi si uccidono : Cinque studenti e un impiegato sono rimasti uccisi stamani nella scuola statale Professor Raul Brasil, a Suzano, nella regione metropolitana di San Paolo, dopo che due adolescenti incappucciati hanno...

Sparatoria a scuola - Due ragazzini uccidono 5 studenti e un impiegato e poi si uccidono : Cinque studenti e un impiegato sono rimasti uccisi stamani nella scuola statale Professor Raul Brasil, a Suzano, nella regione metropolitana di San Paolo, dopo che due adolescenti incappucciati hanno...