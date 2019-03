Aprilia All Stars – Iannone emozionato | “onorato di essere qui con Capirossi e Biagi

Aprilia All Stars – Max Biaggi ruba la scena : “io e la moto nei 90 un momento idilliaco. La tuta mi entra ancora…” : Max Biaggi nel tripudio dei fan durante l’Aprilia All Stars: l’ex pilota di motoGp ricorda i fasti del passato e ironizza sul suo stato di forma Grande festa quest’oggi al Mugello per l’evento ‘Aprilia All Stars’, una giornata dedicata alla scuderia italiana che vedrà le vecchie glorie del passato e le stelle del presente impegnate in diverse iniziative per la gioia delle migliaia di fan presenti. ...

MotoGp – Rivola duro sul ‘caso Dovizioso’ - l’Ad dell’Aprilia guasta la festa alla Ducati : “impossibile non si siano accorti che è irregolare” : Massimo Rivola protesta contro l’ormai famoso forcellone posteriore della Ducati di Andrea Dovizioso: le dure dichiarazioni dell’Ad dell’Aprilia Racing Il forcellone posteriore della moto di Andrea Dovizioso fa ancora discutere. In attesa della decisione della Corte d’Appello della Fim a Ginevra, che toglierà ogni dubbio sulla vittoria del pilota di Forlì in Qatar, Massimo Rivola ha parlato in un’intervista a ...

MotoGp – Qualifiche ‘da rivedere’ per Iannone - il pilota dell’Aprilia pensa alla gara : ”non sarà semplice per nessuno” : Andrea Iannone palesa le sue impressioni dopo le Qualifiche del Qatar: il pilota italiano in difficoltà sul circuito di Losail Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono andate in scena ieri le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà oggi dalla prima fila ...

Aprilia Days 2019 dall’11 al 16 Marzo per guidare un sogno : Gli “Aprilia Days”, sono un evento eccezionale, un periodo di promozioni dedicate ai modelli Aprilia che inaugura la stagione primaverile, attivo durante tutto il mese di Marzo. L’apertura straordinaria dei concessionari aderenti, per tutta la settimana dall’11 al 16 Marzo, consentirà a tutti i motociclisti più appassionati di conoscere a fondo l’intera gamma Aprilia, nonché tutti i dettagli delle promozioni. La proposta commerciale ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Andrea Iannone nelle retrovie con un’Aprilia in crescita ma alle spalle degli altri team ufficiali : I Test pre-stagionali della MotoGP si sono conclusi ed è tempo di bilanci anche in casa Aprilia in vista della partenza del Mondiale 2019, che comincerà il 10 marzo con la gara inaugurale in Qatar. Per l’Aprilia Racing team Gresini i tre giorni di Test a Losail sono stati molto intensi, con i tre piloti (incluso il collaudatore Bradley Smith) che hanno lavorato su diversi aspetti della moto alla ricerca del migliore set-up possibile da ...

MotoGp – Test Qatar - Iannone indica la strada all’Aprilia : “bisogna avere maggiore continuità” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato dopo la seconda giornata di Test, chiedendo al proprio team maggiore continuità di rendimento E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo della Suzuki ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è piazzato il ...

MotoGP L'Aprilia torna alle origini nel look della nuova moto : ... che ha uno straordinario attaccamento alla maglia, con due piloti dal talento straordinario che, seppur molto diversi, condividono la stessa passione per questo sport. Siamo come Davide contro i ...