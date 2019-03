YouTube Music 3 07 consente di migliorare manualmente i consigli musicali e aggiunge le

YouTube Music fa parte delle opzioni di riproduzione di Assistant (e di Home) anche in Italia : YouTube Music è stato integrato in Google Assistant e di conseguenza anche nei Google Home L'articolo YouTube Music fa parte delle opzioni di riproduzione di Assistant (e di Home) anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Scaricare musica da YouTube : programmi - app e siti per download in mp3 : Uno dei migliori è Freemake Video Converter , un software utilizzato da oltre 93 milioni di persone in tutto il mondo, con il quale puoi convertire video in più di 500 formati differenti , tra cui ...

YouTube Music 3.03 prepara delle modifica all'interfaccia e al supporto automatico per Android Auto : La migrazione da Google Play Music a YouTube Music prosegue con Google al lavoro su aggiornamenti che riguardano l'interfaccia utente e Android Auto.

Video musicali italiani più visti su YouTube - classifica marzo 2019 e speciale Sanremo : Tra le novità degli ultimi 30 giorni : Los Angeles di Luna fa registrare 5,286 milioni di views; La fine del mondo di Anastasio 4,689 milioni in meno di un mese; Hola di Marco Mengoni ft. Tom ...

Google Orologio 6.1 aggiunge le sveglie musicali per Pandora e YouTube Music : Google Clock 6.1 è ora disponibile nel Play Store ed estende questa funzione a Pandora e YouTube Music, permettendo agli utenti di utilizzare anche questi servizi per svegliarsi e iniziare la giornata. Ora è dunque possibile connettere un account Spotify, YouTube Music o Pandora tramite le relative opzioni che appaiono solo dopo aver installato l'app del servizio.

YouTube Music 3.03 aggiunge il supporto per Android Auto e lavora alla riproduzione di file sul dispositivo : La versione 3.03 di YouTube Music aggiunge il supporto per Android Auto e continua a sviluppare la possibilità di riprodurre brani sul dispositivo. Per quanto riguarda il download offline, l'opzione "Qualità media" nel menu "Download" consente agli utenti di scegliere tra "Solo audio", "Medio - 360p" e "HD - 720p", mentre l'opzione "Full HD - 1080p" è in arrivo in un aggiornamento futuro per la riproduzione offline.

"Aggiungi a playlist" di YouTube Music ora funziona per gli album e le altre playlist : YouTube Music ha modificato il pulsante "Aggiungi a playlist", che ora funziona anche per gli album e per le altre playlist.

Golden Creator Award a Il Volo : 1 milione di iscritti su YouTube con il video di Musica che resta : Golden Creator Award a Il Volo per aver superato 1 milione di iscritti al canale YouTube ufficiale. Il trio pop-lirico riceve un importante premio da YouTube nel giorno dell'uscita del video ufficiale di Musica che resta, il nuovo singolo che presenta al Festival di Sanremo 2019, in gara tra i Campioni. Primo estratto dal nuovo disco di inediti, Musica, in uscita il Il Volo si presenta al Teatro Ariston dopo il trionfo con il brano Grande ...

YouTube Music è finalmente disponibile per gli altoparlanti Sonos : Ottima notizia per tutti coloro i quali hanno deciso di abbonarsi a YouTube Music: da oggi sarà possibile ascoltare la Musica riprodotta dalla piattaforma di streaming direttamente negli altoparlanti Sonos. Sonos Inc. è una delle più importanti aziende americane di sistemi di altoparlanti e componenti hi-fi. L'assenza della compatibilità con YouTube Music era sicuramente importante,