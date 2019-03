Serie A | Figc e Lega al lavoro per giocare una partita in Cina

Serie C : Gravina cancella il Pro Piacenza dalla Figc. Revocata l'affiliazione : Il Pro Piacenza non fa più parte della Figc. In serata, il presidente Gravina ha infatti revocato l'affiliazione del club emiliano dopo la gara farsa di domenica pomeriggio tra Cuneo e Pro Piacenza . ...

Serie C - il TFN della Figc sanziona quattro società : penalizzate anche Cuneo e Pro Piacenza : Le squadre protagoniste del match che ieri ha fatto discutere sono state sanzionate con otto punti di penalizzazione, con loro anche Lucchese e Matera quattro società di Serie C sono state punite con penalizzazioni in classifica ed ammende. Si tratta di Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese Libertas, che dovranno scontare 8 punti di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e pagare un’ammenda di euro 350.500 ...

Per combattere il razzismo la novità della Figc è la Serie B a 20 squadre : L'ultimo caso è stato quello dei buu razzisti al difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly lo scorso 26 dicembre nella sfida di campionato contro l'Inter. Da allora in molti avevano chiesto un inasprimento delle sanzioni. E l'inasprimento delle sanzioni è arrivato oggi al termine del consigl

Figc : prossima Serie B sarà a 20 squadre : 16.05 Il consiglio della Federcalcio ha stabilito che dalla prossima stagione la serie B sarà a 20 squadre,invece delle 19 attuali. Dunque dalla serie C ci saranno 5 promozioni invece di 4, mentre le retrocessioni in serie D diminuiranno a sette. Per la nuova serie B, quindi,trovato un compromesso a metà strada tra le 18 squadre chieste dalla serie B e le 22 proposte dal presidente della Figc,Gravina.Per il presidente della Lega di B, Balata ...

Serie B a venti squadre dal 2019-2020 : lo ha deciso il Consiglio federale Figc : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, lo aveva preannunciato dal momento della sua elezione, ma ora c'è l'ufficialità: la Serie B sarà a venti squadre a partire dalla prossima stagione , 2019-...

Figc : Serie B a 20 squadre. Cinque promozioni dalla C : Serie B a 20 squadre e Cinque promozioni dalla Serie C per integrare l'organico. L'ha deciso il consiglio della Figc con il solo voto contrario dei calciatori. Il compromesso ha evidentemente ...

Serie B - la Figc delibera il format a 20 squadre dal 2019/2020 : Previste anche norme transitorie per quanto riguarda le promozioni dalla Serie C e le retrocessioni in Serie D, al fine di integrare il numero di società. L'articolo Serie B, la Figc delibera il format a 20 squadre dal 2019/2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.