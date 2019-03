today

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'aggressione nell'Oratorio di Saint-Joseph a Montréal la più grande chiesa del Canada. Padre Claude Grou, 77 anni, è...

boxtrader1 : RT @GiancarloDeRisi: Orrore nella chiesa di st Joseph di Montreal, in Quebec, intorno alle 8:40 di questa mattina (14:40 in Italia), quando… - partenopeoswiss : RT @GiancarloDeRisi: Orrore nella chiesa di st Joseph di Montreal, in Quebec, intorno alle 8:40 di questa mattina (14:40 in Italia), quando… - 75Ginny : RT @GiancarloDeRisi: Orrore nella chiesa di st Joseph di Montreal, in Quebec, intorno alle 8:40 di questa mattina (14:40 in Italia), quando… -