Presidente cinese a Roma | passeggeri bus costretti a scendere in strada

romadailynews

(Di venerdì 22 marzo 2019)– È il giorno del leaderXi Jinping ae la Capitale si blinda con due Green zone interdette al traffico. E cosa ne e’ di chi deve attraversare quelle strade a bordo dei bus dell’Atac? Nessuno lo sa. L’azienda dei trasporti dichiara, ufficialmente, di aver predisposto dei piani con percorsi alternativi. Peccato che gli autisti non ne sembrino a conoscenza. Succede per esempio sulla linea 160, direzione Washington/Villa Borghese. Superato il Circo Massimo, il bus imbocca il Lungotevere anziche’ la consueta via Petroselli per poi rientrare verso il Centro.Alt. Non si passa, dicono i militari dell’Esercito a presidio della zona interdetta all’altezza di via Tomacelli. Salvo poi cedere di fronte alle rimostranze dell’autista: “Va bene, puo’ passare. Ma vada piano”. Il bus procede cosi’ a passo ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica Popolare Cinese ???? #XiJinping in Visita di Sta… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? ha rilasciato la seguente intervista in occasione della Visita di Stato in Italia del… - Quirinale : #Quirinale: dichiarazioni alla stampa del Presidente #Mattarella ????al termine dei colloqui con il Presidente della… -