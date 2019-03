Sci fondo - Sprint Quebec : Federico Pellegrino secondo alle spalle del norvegese Klaebo : ... che ottiene la 25a vittoria in carriera e guadagna anche 10 punti sul russo Bolshunov, nel duello per la Coppa del Mondo generale. Terzo posto per l'altro norvegese Skar. Per il 28enne azzurro ...

Sci di Fondo – Coppa del Mondo Quebec : Pellegrino secondo nella sprint - vittoria al norvegese Klaebo : Federico Pellegrino chiude al secondo posto l’ultima sprint stagionale nella Coppa del Mondo a Quebec City: l’azzurro dietro soltanto al norvegese Johannes Klaebo Federico Pellegrino va avanti con il secondo tempo nell’ultima sprint stagionale. A Quebec City, in Canada, l’azzurro si è classificato soltanto alle spalle del solito Johannes Klaebo nella prova cronometrata chiudendo il percorso di 1,6 km in ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Quebec 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino secondo alle spalle di Klaebo in qualifica. Tre italiane ai quarti tra le donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Sprint in tecnica libera delle Finali di Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Quebec City, in Canada: oggi, venerdì 22 marzo, alle ore 15.50 italiane scatteranno le qualificazioni femminili, seguite alle ore 16.35 dalle maschili, mentre per le finali bisognerà attendere le 18.20 per le donne e le 18.48 per gli uomini. Mai finale avrebbe potuto essere più avvincente: domenica si ...

Sci di fondo - Sprint Falun 2019 : Pellegrino secondo dietro a Klaebo nelle qualificazioni - avanti De Fabiani e Zelger. Tra le donne ok Laurent : Si sono concluse da poco le qualificazioni delle gare Sprint maschile e femminile di Falun, valide per la Coppa del Mondo 2018-2019. In questo penultimo weekend di gare si comincia con il dominio, al maschile, di Johannes Klaebo, che con il tempo di 2’33″38 mette subito in chiaro i rapporti di forza rifilando 1″26 al nostro Federico Pellegrino e 2″22 al russo Alexander Bolshunov, che ha l’obiettivo di non farsi ...

Sci di fondo - doppietta azzurra a Cogne : vince Pellegrino - De Fabiani secondo : Cogne - doppietta azzurra nella tappa italiana di Coppa del Mondo di sci di fondo a Cogne. Federico Pellegrino ha vinto la sprint a tecnica libera davanti al connazionale Francesco De Fabiani. Completa il podio il francese Lucas Chanavat. PRIMO PODIO PER DE ...

Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani EROI DELLA VAL D’AOSTA! Primo e secondo - doppietta EPICA! : Primo e secondo! A Cogne, sotto un cielo terso e tinto di un azzurro intenso, Federico Pellegrino ha vinto la sprint in tecnica libera di Coppa del Mondo davanti a Francesco De Fabiani! Una doppietta epica per i due idoli locali, che oggi hanno letteralmente mandato in visibilio la folta folla accorsa per acclamare questi due grandi e leggendari EROI DELLA Valle d’Aosta. Un autentico delirio tricolore, che ci fa sognare in vista degli ...

Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani EROI DELLA VAL D’AOSTA! Primo e secondo - doppietta EPICA! : Primo e secondo! A Cogne, sotto un cielo terso e tinto di un azzurro intenso, Federico Pellegrino ha vinto la sprint in tecnica libera davanti a Francesco De Fabiani! Una doppietta epica per i due valdostani, che oggi hanno letteralmente mandato in visibilio la folta folla accorsa per acclamare questi due grandi e leggendari EROI DELLA Valle d’Aosta. Un autentico delirio tricolore, che ci fa sognare in vista degli imminenti Mondiali di ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Contento del secondo posto - tutto sta andando per il meglio verso i Mondiali” : Federico Pellegrino ha conquistato un buon secondo posto nella sprint a tecnica libera di Lahti, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Il Campione del Mondo si è dovuto inchinare al cospetto del fenomeno Klaebo e il bilancio può essere positivo come ha dichiarato ai microfoni della Fisi: “Sono molto soddisfatto del risultato, come dicevo venerdì le gambe non sono le migliori, le mie come del resto quelle dei miei ...

Pellegrino - VOLATA DA CAMPIONE : SECONDO NELLA SPRINT IN TECNICA LIBERA A LAHTI - SI ARRENDE SOLO A KLAEBO : In Coppa del mondo, intanto, KLAEBO allunga in classifica generale portandosi a quota 1134 punti contro i 946 di Alexander Bolshunov, oggi assente. NELLA graduatoria della SPRINT PELLEGRINO torna al ...

Coppa del Mondo : Pellegrino secondo nella sprint di Lahti. Per l'azzurro 24° podio in carriera : podio numero 24 in carriera per Federico Pellegrino che a Lahti, sulla pista dove due anni fa ha vinto il titolo mondiale, nella sprint in tecnica libera di Coppa del Mondo, si arrende soltanto all'insaziabile Johannes Klaebo, leader della classifica generale e di specialità che stavolta ha dovuto soffrire più del previsto per portare a casa il successo. l'azzurro ...

Sci nordico - sprint tecnica libera : Federico Pellegrino secondo a Lahti : A Lahti in Finlandia una ottima prova di Federico Pellegrino nella sprint di tecnica libera di Coppa del Mondo L'azzurro chiude al secondo posto una gara che ha vissuto del duello appassionante tra lui e il fuoriclasse norvegese Klaebo. Al traguardo il campione olimpico in carica è imprendibile con ...

VIDEO Federico Pellegrino secondo nella sprint di Lahti - duello tiratissimo con Klaebo nell’antipasto dei Mondiali : Federico Pellegrino ha conquistato un bellissimo secondo posto nella sprint a tecnica libera di Lahti dove oggi si è svolta una prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Il valdostano, che in terra finlandese aveva vinto i Mondiali 2017, ha battagliato alla pari col colosso Klaebo e si è dovuto arrendere soltanto nel finale allo strapotere del fenomeno norvegese. L’azzurro può considerarsi comunque soddisfatto per questo ...

Sci di Fondo – Federico Pellegrino stupisce ancora : l’azzurro secondo nello sprint in tecnica libera a Lathi : Federico Pellegrino secondo nella sprint in tecnica libera a Lathi: l’azzurro si arrende solo ad un super Klaebo Se tutti gli atleti che non sono al massimo della condizione fossero capaci di arrivare sul podio, avremmo un numero indefinito di fuoriclasse. Purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, non è così e di sicuro l’Italia del Fondo, e in generale dello sport, si gode il suo di campione. Si chiama Federico ...

Sci di fondo - Sprint Lahti 2019 : Federico Pellegrino torna sul podio! E’ secondo dietro Klaebo dopo un grande duello : Federico Pellegrino ha conquistato il secondo posto nella gara Sprint in tecnica libera di Lahti valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. L’alfiere azzurro di Nus ha ceduto, nella finale, soltanto a un regale Johannes Klaebo, che si conferma nello status di fenomeno della specialità. Il norvegese ha ottenuto così la settima vittoria parziale in questa stagione (contando le quattro all’interno del Tour de Ski senza la classifica ...