Iliad | Ho e Tre | offerte mobile in ricaricabile a marzo 2019 Il confronto

termometropolitico

(Di venerdì 22 marzo 2019), Ho e Tre:in. Ilin portabilità aAnche agli operatori telefonici battagliano a colpi diper ritagliarsi sempre più ampie fette di mercato.e Ho, gli ultimi arrivati in Italia, continuano a proporre interessanti piani tariffari mentre Wind-3 batte un colpo., Ho e Tre: per avere Ho conviene avereIn questo momentopropone due piani tariffari: Giga 50 eVoce. Il primo comprende minuti ed SMS illimitati, oltre a ben 50 GB di Internet, al costo di 7,99 euro al mese; invece, il secondo comprende minuti e chiamate illimitate più – soli – 40 Mb di internet. Naturalmente, quest’ultimo piano tariffario è pensato per coloro che utilizzano il telefono esclusivamente per chiamare e non per navigare: il costo dell’offerta è di soli 4,99 euro al mese. Il costo ...

Mondo3 : Un anno per #SaltFiber, la galassia Iliad in terra elvetica apprezzata dai clienti - Tecno__Android : - pcexpander : Recensione Microsoft Surface Go: il regalo (im)perfetto (foto e video) #pcexpander #cybernews #android #samsung #lg… -