Diffamazione | gip ordina imputazione coatta per il senatore M5s Giarrusso

(Di venerdì 22 marzo 2019)per Mario Michele. Nonostante la richiesta di archiviazione del pm, il gip del tribunale di Catania, Giuseppina Montuori, ha disposto l’per ilMovimento 5 stelle, denunciato perda una ex attivista grillina, Debora Borgese di Valverde.La donna, blogger e speaker radiofonica, aveva denunciato il-reso celebre anche dal gesto delle manette verso i senatori dem che lo stavano contestando fuori dell’Aula della Giunta per le Immunità a Sant’Ivo alla Sapienza- per alcuni post su facebook nei quali, secondo Borgese, aveva usato espressioni diffamanti, tra queste la definizione di ‘madame Pompadour‘, pur senza mai mettere nero sul bianco il cognome della donna, ma ciononostante, secondo la blogger, facilmente riconducibili alla sua persona.E proprio per l’assenza delle generalità ...

