Di Maio | Lo ius soli non è in agenda di governo

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di, ha escluso che nell'arco di questa legislatura si proceda con lo Ius: "Non è nel contratto, né nell'di", ha detto intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai3.Il grillino poi, riferendosi alla cittadinanza che è stato proposto di dare a Rami, protagonista del salvataggio dei bambini dell'autobus di Crema, e a quella degli altri bambini stranieri che erano sul bus, ha aggiunto: "Questi temi vanno affrontati a livello di cittadinanza europea". Il tutto anche se, nel caso specifico, Disi dice d'accordo sul dare la cittadinanza italiana a Rami.La mamma di Adam, un altro dei piccoli del bus, ha dichiarato: "Sono contenta per Rami, non chiedo cittadinanza per me e per la mia famiglia, ma se la cittadinanza la danno anche ad Adam sarà una bella cosa per lui". La signora ha ...

