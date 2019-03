Colombia | rapporti intimi e droga per cinque ore consecutive | donna muore di infarto

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) Non ha retto probabilmente allo sforzo fisico dovuto ai numerosiavuti con il suo partner durante il giorno, e quindi unana di 32 anni, nota con il soprannome de "La Bestia", è spirata negli scorsi giorni. La stessa si trovava intà con un uomo in una struttura ricettiva della città di Cali, appunto in. Nel bel mezzo di uno degli amplessi, laha cominciato a sentirsi male, ma avrebbe comunque detto al suo compagno di continuare. La situazione si è aggravata in pochissimi minuti, laquindi è spirata sotto gli occhi dell'uomo, che avrebbe davvero fatto di tutto per poterle salvare la vita.Amore eSecondo quanto riporta la stampa locale, i due avrebbero consumato anche sostanze stupefacenti durante il loro incontro amoroso. La 32enne, come detto in apertura, non avrebbe retto a, sfrenate ore di passione. Quello che ...