Colle: Via Seta è ideale per le imprese

Mattarella dopo il colloquio con Xi Jimping nella conferenza dice:"La cooperazione tra Italia e Cina è rafforzata durante questa visita"."Una crescente attenzione da parte della Cina per il nostro mercato anche al Sud",conferma l'attenzione".E ancora: "Una nuova Via delladeve essere una strada a doppio senso anche per idee". "La firma del memorandum Italia-Cina", porta un incremento collaborazione tra. "L'antica Via dellafu strumento di conoscenza tra popolo,anche la nuova deve transitare talenti e conoscenze",(Di venerdì 22 marzo 2019)

