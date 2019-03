Borse in rosso | manifattura Ue ai minimi da 6 anni Piazza Affari giù con banche

Borse in rosso dopo manifattura Ue ai minimi da 6 anni. Euro sotto 1 - 13 : dopo un primo rallentamento alla diffusione degli indici Markit sull'economia francese, gli indici hanno virato dopo i dati tedeschi e quelli dell'Unione Europa, che certificano un rallentamento dell'industria. Piazza Affari la più penalizzata a causa del calo delle banche. Spread a 245 punti ...

Borse EUROPA - in rosso dopo decisione Fed su tassi : Le BORSE europee hanno aperto in ribasso dopo che la Federal reserve americana ha annunciato una politica monetaria più accomodante, fatto che ha trascinato al ribasso i titoli bancari e finanziari.

Borse europee chiudono in rosso - a Piazza Affari giù Fca e Pirelli : In particolare evidenza FCA, scesa del 2,63% a causa del protrarsi delle trattative tra Stati Uniti e Cina in tema di dazi e del timore di un rallentamento eccessivo dell'economia globale. Lettera ...

Wall Street e Borse Ue in rosso - Piazza Affari tiene grazie alle banche : Andamento Piazza Affari FTSE Mib BTp, collocati 4 mld nuovo decennale benchmark, tasso sale al 2,81% Rendimenti in rialzo per i BTp e CcTeu assegnati in asta dal ministero dell'Economia che ha ...

Borsa di Tokyo in rosso. Meglio le Borse cinesi : Le borse asiatiche chiudono la seduta a due velocità , con Tokyo che scende dietro Wall Street , mentre fanno Meglio i mercati cinesi , sulla scommessa di un accordo commerciale con gli USA. A Tokyo , ...

Borse Europa in rosso con Wall Street : MILANO, 19 FEB - L'apertura in rosso di Wall Street non ha appesantito ulteriormente i listini europei, che restano comunque tutti in ribasso. La Borsa di Milano è ancora fra le peggiori , -0,55%, , ...

Borse in rosso - Wall Street parte male. Spread sopra 280 con taglio stime Ue : Nel breve rapporto previsionale della Commissione, si afferma che l'economia italiana ha cominciato a indebolirsi all'inizio del 2018 in un contesto di rallentamento dell'area dell'euro ed è poi ...

Borse - Europa positiva dopo la Fed. Piazza Affari in rosso con banche e Juve : La Banca centrale Usa ha adottato un atteggiamento neutrale rassicurando i mercati. Nel Vecchio Continente attesa per il dato sulla crescita del quarto trimestre, in Italia ci si aspetta un calo dello 0,2% che porterebbe tecnicamente alla recessione. Vendite sulla squadra bianconera dopo il ko con l'Atalanta ai quarti di Coppa Italia. Euro a 1,5 sul dollaro...

Borse europee chiudono in rosso - Ftse mib -1 - 02% : chiudono in rosso le principali piazze finanziare europee. Milano archivia le contrattazioni di inizio settimana cedendo l'1,02%. Stabile lo spread : il differenziale si attesta a 246 punti base, ...

Borse in rosso su timori per crescita. Piazza Affari guida i ribassi - giù Tim : Il Fondo ha inoltre messo in conto che l'economia del globo quest'anno salirà del 3,5%, lo 0,2% al di sotto delle precedenti indicazioni, oltre che del 3,7% confermato per il 2018. A incoraggiare le ...