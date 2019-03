Auto del futuro | i 5 elementi che resisteranno all’evoluzione tecnologica

Autobus incendiato a Milano - circolare del Viminale : 'Più controlli sugli autisti' | : Dopo il sequestro dei 51 ragazzini da parte del conducente sulla Paullese arriva la stretta del ministero: un avviso a tutti i prefetti richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente per ...

Perde il controllo dell'Auto che piomba sui tavolini del bar a Casal Palocco : travolte due donne : Ha perso il controllo dell'auto ed è finita addosso a due donne che stavano passando di fronte all'ingresso di un bar. È successo nel primo pomeriggio di ieri a piazza Esopo, nell'isola 46, all'...

Ousseynou Sy - ritratto agghiacciante del senegalese terrorista : quando molestò una ragazzina sull'Autobus : "Ti riporto a casa io alla fine del giro". Così, nel 2010, Ousseynou Sy approcciò una ragazzina di 17 anni prima di molestarla sessualmente. Lui, senegalese con cittadinanza italiana autore del dirottamento dell'autobus con 51 studenti a bordo a San Donato, anche allora era autista e tutti lo consid

Auto piomba sui tavolini del bar a Casal Palocco : travolte due donne : Ha perso il controllo dell'Auto ed è finita addosso a due donne che stavano passando di fronte all'ingresso di un bar. È successo nel primo pomeriggio di ieri a piazza Esopo, nell'isola 46, all'...

Incendio Autobus Milano - l'audio della telefonata dell'attentatore al 112 - : In un audio i momenti più drammatici del sequestro dei 51 studenti sulla Paullese. L'autista Oyssenou Sy urla ai carabinieri: "Ho cosparso il pullman di liquido infiammabile"

Incendio Autobus Milano - l'audio della telefonata dell'attentatore al 112 - : In un audio i momenti più drammatici del sequestro dei 51 studenti sulla Paullese. L'autista Oyssenou Sy urla ai carabinieri: "Ho cosparso il pullman di liquido infiammabile"

Frongia indagato - l'assessore si Autosospende dal M5s : 'Confido in rapida archiviazione del caso' : ... nel rispetto del M5s, degli attivisti e di chi ci sostiene ogni giorno, ma soprattutto nel rispetto degli stessi principi che mi spinsero molti anni fa ad aderire al Movimento, una forza politica ...

Autobus incendiato Milano - telefonata dell'attentatore al 112. Audio : Autobus incendiato Milano, telefonata dell'attentatore al 112. Audio In un Audio i momenti più drammatici del sequestro dei 51 studenti sulla Paullese. L'autista Oyssenou Sy urla ai carabinieri: "Ho cosparso il pullman di liquido infiammabile" Parole chiave: ...

L'assessore Frongia si Autosospende : "Decisione nel rispetto del M5S" : ... una forza politica trasparente e in cui credo fermamente, ho deciso di autosospendermi dal M5S e di riconsegnare le deleghe attribuitemi dal sindaco Virginia Raggi in qualità di assessore allo Sport ...

Stadio Roma - indagato l'assessore allo Sport Frongia : "Mi Autosospendo per rispetto del M5s" | I suoi legali : "Presto arriverà richiesta di archiviazione" : L'avvocato arrestato con l'ex presidente dell'Assemblea capitolina: "Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali"

Daniele Frongia : 'Mi Autosospendo e rimetto le deleghe. Confido in rapida archiviazione' : Già vicesindaco e poi assessore allo sport in Campidoglio, Frongia è da sempre una pedina importante nello scacchiere del Campidoglio. All'inizio era vicino alla sindaca Virginia Raggi, tanto da ...

Daniele Frongia : “Mi Autosospendo e rimetto le deleghe. Confido in rapida archiviazione” : Daniele Frongia, assessore allo Sport del comune di Roma, indagato per corruzione nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma, si è autosospeso e ha rimesso le deleghe nelle mani di Virginia Raggi. “Come ho già dichiarato stamani – fa sapere Frongia – ho piena fiducia nella magistratura e, come sottolineato anche dai miei legali, confidiamo in una rapida archiviazione del caso. Tuttavia, per una questione di opportunità ...

Stadio della Roma : indagato assessore sport Daniele Frongia che si Autosospende : Si allarga il terremoto giudiziario che sta travolgendo la Giunta capitolina. Dopo l'arresto ieri del presidente dell'Assemblea Marcello De Vito, oggi la notizia che l'assessore allo sport del Comune ...

M5S - Frongia indagato per corruzione si Autosospende : deleghe a Raggi : di Michela Allegri Daniele Frongia , assessore allo Sport del Comune di Roma e fedelissimo della sindaca Virginia Raggi, è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul giro di tangenti e ...