10 persone sono state arrestate in Germania perché sospettate di preparare un attentato

Almeno 60 persone sono morte in un incidente tra due autobus in Ghana : Almeno 60 persone sono morte nello scontro tra due autobus nei pressi della città di Amoma Nkwanta, in Ghana. L’incidente, scrivono alcuni siti ghanesi, sarebbe avvenuto intorno alle 2 di mattina ora locale (le 3 di mattino italiane) sull’autostrada che collega le

Almeno 40 persone sono morte nell’affondamento di un traghetto sul fiume Tigri - nel nord dell’Iraq : Almeno 40 persone sono morte nell’affondamento di un traghetto sul fiume Tigri, nel nord dell’Iraq, vicino alla città di Mosul. La notizia è stata confermata dalla polizia e dai soccorritori a Reuters. Non si conoscono le cause dell’incidente, ma Reuters

27 persone accusate di far parte di una loggia segreta sono state arrestate a Castelvetrano - in provincia di Trapani : 27 persone accusate di far parte di una loggia segreta sono state arrestate a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Tra loro ci sono ex deputati regionali di Forza Italia, agenti di polizia, altri politici e imprenditori locali. Secondo Repubblica, la

In Corea del Sud circa 1.600 persone sono state filmate di nascosto nelle loro stanze d’hotel : In Corea del Sud circa 1.600 persone sono state filmate di nascosto nelle loro stanze in 10 piccoli hotel di 30 diverse città del paese. La polizia ha scoperto che nelle stanze di questi hotel erano state installate delle telecamere nei

Arresto De Vito - Matteo Renzi : “persone serie sono garantiste sempre - non solo con gli amici” : In un post su Facebook Matteo Renzi critica l'atteggiamento dei Cinque Stelle, che ieri hanno chiesto le dimissioni di Nicola Zingaretti, dopo la notizia dell'indagine a suo carico: "Le persone serie sanno che la giustizia è una cosa seria. E che fanno testo solo le sentenze dei tribunali, non il fango sul web. Gli altri invece hanno un altro nome: si chiamano ipocriti".Continua a leggere

Almeno 24 persone sono morte per il deragliamento di un treno nella Repubblica Democratica del Congo : Domenica Almeno 24 persone sono morte e 31 sono rimaste ferite quando un treno merci, che trasportava anche passeggeri clandestini e molti bambini, è deragliato nella Repubblica Democratica del Congo. L’incidente è avvenuto nella provincia di Kasai, nel centro-ovest del

C’è stata una sparatoria a Utrecht - nei Paesi Bassi : ci sono persone ferite : Un uomo ha sparato contro i passeggeri di un tram a Utrecht nei Paesi Bassi; la polizia ha detto che ci sono persone ferite ma il numero non è ancora chiaro. BREAKING: Several people injured in shooting in Dutch city

Don Ciotti si commuove a Che Tempo che fa : “Le vittime di caporalato e schiavitù tutte straniere. Non sono numeri - ma persone” : Don Luigi Ciotti, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa su Rai1, ha denunciato le 15 vittime di mafia del 2018 censite da Libera morte a causa di caporalato e schiavitù: “Dobbiamo sentire che il primo diritto di ogni persona sulla faccia di questa terra è essere chiamato per nome. Non sono numeri, non sono casi, non sono utenti, sono persone”. Video Rai L'articolo Don Ciotti si commuove a Che Tempo che fa: “Le vittime di ...

120 persone sono morte a causa di un ciclone in Zimbabwe e in Mozambico : Il ciclone Idai ha causato la morte di almeno 120 persone in Zimbabwe e Mozambico. Nella notte di giovedì il ciclone si è abbattuto sul Mozambico, dove sono morte almeno 62 persone nel centro del paese, per poi spostarsi in

Almeno 50 persone sono morte per improvvise inondazioni nella provincia indonesiana di Papua : nella provincia di Papua, nell’Indonesia orientale, Almeno 50 persone sono morte per improvvise inondazioni causate da piogge torrenziali e conseguenti frane. Le inondazioni hanno colpito soprattutto la città di Sentani, 25 chilometri a ovest della capitale provinciale Jayapura. Altre 59 persone

“Sono un fascista a cui piace Trump” : così si presenta il terrorista che ha ucciso 49 persone : Nel documento in cui rivendicano l'attentato e la propria ferocia omicida gli assalitori delle moschee in Nuova Zelanda citano Donald Trump come "simbolo di una rinnovata identità bianca e di uno scopo comune". Se ogni volta che accade un gesto terroristico di quegli altri si corre a cercare il rabbino eccolo qui: il presidente degli USA.Continua a leggere

Nuova Zelanda - attacchi a due moschee : ci sono diversi morti. Arrestate 4 persone. Arriva rivendicazione “anti immigrati” : Ci sarebbero diversi morti in Nuova Zelanda in seguito a sparatorie avvenute oggi in due moschee della città di Christchurch. Tre uomini e una donna sono stati arrestati, ma non si esclude che altri assalitori siano ancora in azione. Le autorità chiedono ai residenti di chiudersi in casa. La polizia ha disinnescato un certo numero di ordigni improvvisati trovati all’interno di veicoli. Un australiano di 28 anni ha rivendicato ...

A Taranto sono state arrestate sette persone - tra cui l’ex presidente della provincia - nell’ambito di un’inchiesta sull’ampliamento di una discarica : sette persone sono state arrestate a Taranto, in Puglia, nell’ambito di un’inchiesta sull’ampliamento di una discarica a Grottaglie: i reati contestati sono quelli di corruzione e turbata libertà degli incanti (si definisce “incanto” la vendita pubblica di beni o di appalti

Almeno 100 persone sono morte negli ultimi giorni per le conseguenze delle forti piogge in Malawi - Mozambico e Sudafrica : Almeno 100 persone sono morte negli ultimi giorni per le conseguenze delle forti piogge che ci sono state in Malawi, Mozambico e Sudafrica. Le Nazioni Unite hanno fatto sapere che le alluvioni che hanno colpito la zona sud-orientale dell’Africa hanno