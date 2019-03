Scherma – CdM di sciabola maschile e femminile | tutto pronto per le tappa di Budapest e

Frascati Scherma : Rossini magica - è la neo campionessa europea Giovani. Garozzo primo in Cdm : Roma – Un week-end da Frascati Scherma. La società tuscolana ha portato a casa nuove grandissime soddisfazioni nel fine settimana di gare appena messo alle spalle. Si comincia da Foggia dove c’erano alte aspettative per Serena Rossini e Serena Puglia, uniche convocate tuscolane ai campionati europei Cadetti e Giovani. Le “due Serena” hanno gareggiato in questa seconda categoria e la Rossini è riuscita a salire sul gradino più alto del ...

Scherma – Spada maschile : la CdM fa tappa a Vancouver - sei gli azzurri qualificati per il main draw : Oltre ai già qualificati Fichera e Cimini, hanno staccato il pass per il tabellone principale altri quattro azzurri Sono sei gli spadisti azzurri nel primo turno del tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di Spada maschile che ha preso il via nella notte italiana a Vancouver. La giornata dedicata alle qualificazioni e che ha visto esentati solo Marco Fichera e Gabriele Cimini, in quanto ammessi di diritto al main draw come ...

Frascati Scherma - Ottaviani vince i Giochi del Mediterraneo. Puglia e Rossini terze in Cdm U20 : Roma – Un week-end da urlo, un risultato dietro l’altro. Il Frascati Scherma è stato protagonista assoluto nello scorso fine settimana schermistico. Il giro inizia da Cagliari, dove si sono disputati i Giochi del Mediterraneo: Lorenzo Ottaviani è stato davvero superbo, centrando il primo posto individuale nella sciabola maschile Under 17 e il primo nella prova a squadre miste. Molto bello il secondo posto di Guia Di Russo nel fioretto ...

Scherma : cdm - vittoria azzurri a Varsavia : Il quartetto italiano, vicecampione del Mondo in carica e composto da Luigi Samele, Luca Curatoli, Aldo Montano ed Enrico Berrrè, ha superato la Francia in finale grazie alla stoccata del 45-44 ...

Scherma : Cdm sciabola - Curatoli sul podio : La cavalcata dello sciabolatore napoletano si ferma solo in finale al cospetto dell'attuale numero 1 del Mondo, il 23enne statunitense Eli Dershwitz che nell'ultimo match di giornata si è imposto ...

Scherma : Cdm sciabola - Curatoli sul podio : ANSA, - VARSAVIA, 2 FEB - Ancora un bel risultato per la Scherma italiana: Luca Curatoli è secondo nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola svoltasi a Varsavia. Sulle pedane polacche, l'azzurro sale ...

Scherma : Cdm sciabola - Curatoli sul podio : La cavalcata dello sciabolatore napoletano si ferma solo in finale al cospetto dell'attuale numero 1 del Mondo, il 23enne statunitense Eli Dershwitz che nell'ultimo match di giornata si è imposto ...