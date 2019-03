Saccone | non bisogna stupirsi | ci saranno altri casi come De Vito

romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Roma – Il senatore di Forza Italia Antonio, gia’ consigliere comunale di Roma, e’ intervenuto ai microfoni de ‘L’Italia s’e’ desta’ condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ Cusano.Sull’arresto di Marcello De. “Sono stupefatto che la gente sia stupefatta di queste vicende- ha affermato- Questa roba qui e’ stata tutta alimentata dai grillini con la complicita’ della stampa, che hanno costruito una narrazione manichea: da una parte tutti cattivi e disonesti, e dall’altra gli onesti. Poi scopriamo che si hackerano le foto, che si fanno i dispetti tra di loro. E ci si stupisce che uno venga arrestato per corruzione. Basta con questa narrazione manichea degli onesti e disonesti. Basta ...

