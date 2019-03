Raphaela Lukudo | quando parti un passo indietro e vinci

vanityfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Con eleganti falcate seziona l’asfalto. Il mento è in su, ilveloce, fiero, i piedi sfiorano il marciapiede che sotto tanta grazia sembra trasformarsi in tappeto rosso. La seguo per Modena e annaspo cercando di starle dietro., leggings neri, giubbotto di pelle e treccine fino alla cintura, mi guida verso piazza Grande e non si accorge di tutte le teste che si girano al suo passaggio. La velocista in forza all’Esercito, campionessa italiana nei 400 metri piani, vorrebbe portarmi da «La Mari», la nonna acquisita da cui stalascia la caserma a Roma: «Cucina le tigelle migliori del mondo», dice con accento emiliano; ma ci fermiamo in un bar del centro perché non vuole pesare sulla signora che «fa già tanto per me». Le due ore checonsono un continuo intrecciarsi di Africa, le origini, Londra, dove vive la famiglia, Italia, o meglio, Emilia e la ...

