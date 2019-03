Mattarella sulla Cina | Gli investimenti servono | le tecnologie non siano usate per

Sergio Mattarella - la profezia di Bisignani sulla fine del governo : 'Il 10 aprile un colpo mortale' : ... il calendario inesorabile segna i giorni che separano il ministro dell'Economia Giovanni Tria alla presentazione in Parlamento del Documento di economia e finanza, previsto per il 10 aprile. In ...

Sergio Mattarella - la profezia di Bisignani sulla fine del governo : "Il 10 aprile un colpo mortale" : Il tempo che resta da vivere al governo Lega-M5s è ormai agli sgoccioli, anzi tra 60 giorni potrebbe subire "un colpo mortale", come scrive Luigi Bisignani sul Tempo, per colpa di risultati economici che a quel punto sarà difficile da nascondere. Mentre Luigi Di Maio prepara il grande evento per la

Venezuela - anche Salvini sulla linea di Mattarella. E Maduro dice che non accetta nuove presidenziali : Il vicepremier leghista prova a rompere l'impasse nel governo: 'Apprezzo l'equilibrio del presidente del Consiglio Conte, ma Maduro è un delinquente, un fuorilegge, subito elezioni'. Il leader ...

Venezuela - la linea di Mattarella : "Non esitare sulla democrazia" : Poi il Capo dello Stato ha sottolineato l'esigenza di sforzi comuni su questo fronte a livello globale: 'Quel che avviene in ogni parte del mondo riguarda tutte le altre parti e questo sottolinea l'...

Sergio Mattarella striglia il Governo sul Venezuela : "No incertezze sulla linea condivisa con l'Ue" : "Tra Venezuela e Italia il legame è strettissimo, questa condizione ci richiede senso di responsabilità e linea condivisa con partner europei. E nella scelta non vi può essere né incertezza né esitazione". Sergio Mattarella esige chiarezza dal Governo italiano sulla crisi politica in Venezuela, nel rispetto della linea condivisa in ambito europeo e atlantico. "Non ci può essere incertezza né ...

Il Presidente Mattarella ha firmato il Decretone : il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - : Quota 100 e Reddito di cittadinanza, il Presidente Mattarella ha firmato il Decretone e le 2 misure bandiera del governo gialloverde passeranno ora al vaglio del Parlamento